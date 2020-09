Nest Audio: Das ist Googles neuer Smart Speaker – Leak zeigt die Verpackung und weitere Informationen

Google wird in wenigen Tagen auch im Bereich Smart Home einige Neuerungen im Gepäck haben: Zu den neuen Produkten gehört auch der Nest Audio Smart Speaker, der es nun genauso wie der Chromecast bereits in die Regale einiger Händler geschafft hat und somit bereits in wenigen Tagen in den Verkauf gehen sollte. Auf vielen Fotos ist nun die Verpackung mit weiteren Details sowie Renderbilder zu sehen.



Das große Google-Event wirft seine Schatten voraus, denn in den letzten Stunden gab es zahlreiche Leaks rund um die kommende Google-Hardware. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht:

In wenigen Tagen wird Google den neuen Nest Audio Smart Speaker vorstellen, über den im Vorfeld bereits sehr viel bekannt geworden ist und der natürlich auch die vor wenigen Tagen brandneu ausgerollten Google Assistant Routinen unterstützen wird. Der neue Smart Speaker wird die Nachfolge des Google Home antreten und setzt auf einen ganz anderen Formfaktor, der sich eher am kleineren Bruder Google Nest Mini orientiert.

Jetzt ist der Smart Speaker bei den ersten Händlern bereits in den Regalen gelandet und wurde natürlich prompt fotografiert. Auf obigen Bildern seht ihr die Handelspackung, die nicht unbedingt aufregend ist, aber viele der bisher kursierenden Informationen bestätigt. Auf den folgenden Bildern ist der Smart Speaker außerdem im Alltagseinsatz zu sehen. Zumindest auf den Werbebildern gibt er sich sehr unauffällig und dürfte in viele Räume passen.









Auf den Bildern ist der neue Nest Audio von allen Seiten zu sehen, der tatsächlich eine völlig andere Form als der Vorgänger besitzt. Das gesamte Gerät ist mit Stoff überzogen und enthält nur sehr wenige Elemente: Auf der Vorderseite die bekannten Status-LEDs und auf der Rückseite den Nicht-USB-Stromanschluss sowie einen Schalter zum physischen Deaktivieren des Mikrofons. Das war dann auch schon alles. Der Smart Speaker ist nicht vollständig rund, sondern etwas flacher als breit.

Der neue Google Nest Audio wird aller Voraussicht nach am 30. September auf dem Google-Event vorgestellt und soll in den abgebildeten Farben Charcoal (dunkelgrau) und Chalk (hellgrau) angeboten werden. Der Preis liegt wohl um die 100 Euro und damit unter dem damaligen UVP des Google Home.

