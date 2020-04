Oster-Aktionen bei Google: Pixel 4, Pixel 3a, Nest Cams & Smart Speaker reduziert und Google Home 1+1 Gratis

Ostern fällt in diesem Jahr aus bekannten Gründen sehr viel bescheidener aus als gewohnt, aber dennoch locken die Onlinehändler derzeit wieder mit großen Rabatten, bei denen auch die Google-Fans auf ihre Kosten kommen. Sowohl im Google Store als auch bei Saturn gibt es aktuell noch große Rabatte unter anderem auf die Pixel-Smartphones, Google Home Smart Speaker sowie vieler weiterer Smart Home-Produkte der Marken Google und Nest. Vergesst auch nicht Googles neue kostenlose Stadia-Aktion.



Pünktlich vor Ostern senken der Google Store und Saturn die Preise für zahlreiche Google-Produkte, sodass sich interessierte Nutzer selbst ein Geschenk machen können – denn mit der Lieferung vor Ostern wird das wohl bei beiden Shops und allen Aktionen nichts mehr werden. Während der Google Store nahezu das komplette Sortiment reduziert und quer durch die Bank mit zahlreichen Aktionen aufwarten kann, konzentriert sich Saturn auf zwei Produkte, die dafür aber günstiger zu haben sind als bei Google direkt.

Die aktuellen Aktionen bei Saturn

Die aktuellen Aktionen im Google Store







Natürlich solltet ihr bei allen Aktionen beachten, dass möglicherweise schon in wenigen Tagen die Nachfolger vorgestellt werden. Die Pixel 4a-Smartphones stehen in den Startlöchern und beerben die Pixel 3a, möglicherweise gibt es neue Smart Speaker und auch bei einigen anderen Produkten steht bald ein Generationswechsel an. Das macht die Produkte natürlich nicht schlechter und in allen Fällen werden sie noch lange Zeit unterstützt, aber dennoch wollte ich es an dieser Stelle erwähnen.

Während ihr bei Saturn einfach schnell sein müsst, weil die Dauer der Aktion nicht bekannt ist, habt ihr im Google Store noch bis einschließlich 14. April Zeit, zuzuschlagen. Schaut einfach mal vorbei, ob für euch etwas dabei ist 🙂

