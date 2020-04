Android 11: Das ist die neue Screenshot-Funktion – der erste Nutzer konnte es bereits ausprobieren (Video)

Die aktuelle Android 11 Developer Preview hat eine Reihe von Änderungen und Neuerungen mit sich gebracht, die nächsten großen Schritte werden aber erst für Mitte Mai erwartet. Jetzt ist bei einem Nutzer eine neue Oberfläche während der Erstellung von Screenshots aufgetaucht, die bisher in keiner Developer Preview zu sehen war und nur durch Umwege aktiviert werden konnte. Ein wichtiges Feature fehlt aber noch.



Rund um Android wird sich nicht nur für die Nutzer, sondern auch für die Smartphone-Hersteller in den nächsten Monaten einiges ändern – das hat sich in den letzten Tagen bereits abgezeichnet. Mit Android 11 werden die seamless updates zur Pflicht , die den großen Herstellern offenbar noch Kopfschmerzen bereiten. Außerdem greift Google nun sogar in das Design der Verpackung ein und wird die Hersteller zu neuen Hinweisen auf dem Karton verpflichten.

In wenigen Tagen sollte laut offiziellen Zeitplan die dritte Android 11 Developer Preview erscheinen und damit die Vorschau-Versionen für Entwickler abschließen, bevor dann im Mai die Beta-Version für alle Nutzer folgt. Mit Android 11 wird es, soviel ist schon seit langer Zeit bekannt, eine ganz neue Screenshot-Funktion geben. Diese wird die Scroll-Screenshots unterstützen und im Zuge dessen auch gleich eine neue Oberfläche erhalten.

Im obigen Video seht ihr, wie die Screenshots nun umgesetzt werden. Sobald ein Bildschirmfoto aufgenommen wurde, erscheint es nun links unten in einem Overlay statt wie bisher als Benachrichtigung oder im Vollbild. Mit einem Touch auf das Vorschaubild gelangt man dann direkt in die bereits bekannten Bearbeitungsmöglichkeiten. In dieser Vorschau soll dann später der Button zur Aufnahme´eines Scroll-Screenshots zu finden sein, allerdings ist diese Funktion noch nicht vollständig und fehlerfrei implementiert.

» Pixel 4a: Neuer Leak zeigt die Verpackung des neuen Google-Smartphones – mit einer Auffälligkeit

[9to5Google]

Keine Google-News mehr verpassen: Abonniere den GoogleWatchBlog-Newsletter

GoogleWatchBlog Newsletter abonnieren