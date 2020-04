Android 10: Neues Leben für die Google-Smartphones – LineageOS 17.1 jetzt auch für Pixel & Nexus 6 verfügbar

Google befindet sich längst in der Preview-Phase für Android 11, während die Smartphone-Hersteller noch mit Hochdruck an Android 10 basteln – das gilt auch für die Entwickler des Custom ROM Lineage. Dieses ist erst vor wenigen Tagen in der neueste Version erschienen und unterstützt nun immer mehr Smartphones. Ab sofort können sich auch Nutzer der älteren Google-Smartphones Pixel und Nexus 6 auf LineageOS 17.1 freuen.



Mit Custom ROMs kann nicht nur älteren Smartphones neues Leben eingehaucht werden, sondern viele Nutzer hatten Lineage oder den Vorgänger CyanogenMod und andere ROMs schon von Beginn an installiert, um einige Freiheiten zu gewinnen oder die angepassten Oberflächen der Smartphone-Hersteller vollständig loszuwerden. Heute ist das ganze Thema ein wenig eingeschlafen, weil die Hersteller dazu gelernt haben, die Installation erschweren oder weil die Nutzer einfach keine Lust mehr haben, in der Software der teuren Gadgets zu pfuschen.





Das aktuelle auf Android 10 basierende Custom ROM LineageOS 17.1 unterstützt ab sofort eine Reihe weiterer Smartphones, wobei sich auch Google-Fans nun freuen und ihre älteren Geräte aus dem Schrank holen dürfen. Die von Google seit dem vergangenen Herbst nicht mehr unterstützten Pixel-Smartphones der ersten Generation erhalten nun ebenso LineageOS 17.1 wie das Nexus 6, das nun schon einen sehr langen Bart hat aber sich im kleinen Kreis noch immer großer Beliebtheit erfreut.

LineageOS 17.1 für die älteren Google-Smartphones

Für Besitzer eines Pixel-Smartphones der ersten Generation gibt es vorerst nicht viel Neues, denn Google hat die beiden Smartphones bekanntlich noch selbst auf Android 10 aktualisiert – beim Nexus 6 hingegen kann es kein großer Sprung sein. Das macht aber natürlich Hoffnung darauf, dass die ersten Pixel-Smartphones dank LineageOS 18.x dann auch Android 11 erhalten werden – zwar mit deutlicher Verspätung, aber immerhin.

