Sooner: Das war Googles erstes Android-Smartphone – Details, Spezifikationen & Hands-on (Galerie & Video)

Android dominiert den Smartphone-Markt seit vielen Jahren und hat sich im Laufe der Jahre sehr stark verändert – wer sich regelmäßig ein neues Smartphone kauft, konnte das Live miterleben. Die Geschichte von Android und den Google-Smartphones hat aber schon sehr viel früher begonnen, nämlich vor über 15 Jahren mit dem Prototypen Sooner, den wir euch vor wenigen Tagen bereits vorgestellt haben. Jetzt gibt es viele weitere Bilder, Details und Screenshots einer uralten Android-Version.



Google wurde in den Anfangsjahren von Android immer wieder vorgeworfen, Apples neues Betriebssystem iOS zu kopieren und sich vielleicht etwas zu viel beim Konkurrenten inspirieren zu lassen. Das mag möglicherweise nicht ganz abwegig sein, aber tatsächlich reicht die Geschichte von Android noch sehr viel weiter zurück und begann mindestens zwei Jahre vor der Präsentation des ersten Apple iPhone. Dazu muss man aber auch sagen, dass Android bis dahin – soweit das öffentlich bekannt ist – ganz anders ausgesehen hat.

Vor wenigen Tagen haben wir euch eines der ersten Google-Smartphones, den Prototypen Sooner, vorgestellt, der von HTC gefertigt wurde und als erstes Testgerät für das Betriebssystem galt. An dieser Stelle gibt es tatsächlich schon eine Verbindung zu Windows Mobile, denn auch wenn es sich bei dem Smartphone um eine spezielle Anfertigung für Google handelt, basiert es auf einem HTC-Gerät mit Windows Mobile – nämlich dem HTC Excalibur. Das ist dann aber auch schon die einzige Verbindung zwischen Android und Windows.

Ob Sooner das erste Testgerät für Android war, ist öffentlich nicht bekannt, es ist aber auf jeden Fall mit Abstand das Bekannteste und dürfte in vergleichsweise großen Stückzahlen gefertigt worden sein, denn es wird immer wieder im Web zum Verkauf angeboten. AndroidPolice hat nun ein solches Gerät in die Finger bekommen und ein ausführliches Review veröffentlicht, dessen Highlights wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Sooner wurde um das Jahr 2005 herum genutzt, also mindestens zwei bis drei Jahre vor der offiziellen Präsentation der ersten Android-Version. Das Betriebssystem hatte Google erst kurz zuvor von Andy Rubin gekauft, der es nach sich selbst benannt hat und Googles Android-Abteilung noch viele Jahre lang leiten sollte. Android in der Urform ist also keine Eigenproduktion von Google – aber das war ohnehin schon seit langer Zeit bekannt.







Das ist Sooner

Sooner sieht völlig anders aus als heutige Smartphones und orientierte sich an den damaligen Geräten von BlackBerry oder auch Palm bzw. den Windows Mobile-Geräten. Auch Sooner besitzt nur ein kleines Display im damals üblichen Handyform, _keinen_ Touchscreen, dafür aber eine sehr prominente Tastatur inklusive einiger damals üblichen Steuertasten wie dem D-Pad zur Navigation. Das Gerät war vergleichsweise dick, soll aber gut in der Hand liegen. Eine Kamera war bereits verbaut.

Spezifikationen von Sooner