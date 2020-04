Google Arts & Culture: Neues Werkzeug verwandelt alle eure Bilder per Knopfdruck in echte Kunstwerke (Video)

Google Arts & Culture hat sich schon vor mehreren Jahren große Ziele gesetzt, die gerade im Kulturbereich nicht einfach zu erreichen sind – allen voran das Interesse der Menschen an Kunst und Kultur zu wecken. Jetzt wurde wieder ein neues Projekt gestartet, mit dem sich beliebige Fotos in Kunstwerke umwandeln lassen, die sich stilistisch stark an großen Vorbildern von Edvard Munch bis Leonardo da Vinci anlehnen.



Nur die wenigsten Menschen dürften die Möglichkeit haben, rund um die Welt alle großen Museen zu besuchen und Kunstwerke zu bestaunen – vor allem in der aktuellen Zeit. Google Arts & Culture bringt daher die Kunst zu den Menschen und macht viele Tausend Gemälde, Skulpturen und Ausstellungen auf der eigenen Plattform im Web und auf dem Smartphone zugänglich. Gleichzeitig ist es auch eine Form der Archivierung dieser Kunst. Jetzt müssen sich die Menschen nur noch dafür interessieren.

Google Kunst-Plattform Arts & Culture hat ein neues Feature bekommen, das den Menschen einzelne Stile und Künstler näherbringen soll. Der Neuzugang nennt sich Art Transfer und verwandelt ein beliebiges Foto in ein Kunstwerk. Dazu kommen starke Fotofilter zum Einsatz, die die Bilder soweit bearbeiten, dass sie sich an einige große und vor allem berühmte Kunstwerke anlehnen, sodass selbst halbwegs Kunst-interessierte sowohl das Original als auch die Stilrichtung erkennen dürften.

Die Bilder können direkt mit der Kamera geschossen oder aus der Galerie ausgewählt werden. Anschließend einfach ein Kunstwerk oder einen Künstler auswählen und schon wird das gesamte Bild bearbeitet und in ein Zwischenbild verwandelt – schaut euch das einfach einmal in obiger Übersicht oder in der folgenden Animation an. Damit neben dem Spaß aber auch noch ein bisschen Lerneffekt dazu kommt, wird jedes Bild mit einigen Informationen über das Original versehen.







Wer selbst etwas Hand anlegen möchte, kann das ebenfalls tun: Es muss nicht das gesamte Kunstwerk umgewandelt werden, sondern ihr könnt auch einen Bereich auswählen und dann nur diesen umwandeln lassen, während der gesamte Rest wahlweise im Original verbleibt oder mit einer anderen Stilrichtung versehen wird. In obiger Animation ist das sehr gut zu sehen und zeigt, wie selbst aus einer Tasse Kaffee (die zugegebenermaßen auch schon vor der Umwandlung „gut“ aussieht) ein echtes Kunstwerk wird.

Google will mit den umgewandelten Bildern übrigens nicht gefüttert werden, denn alle Bilder werden direkt am Smartphone durch eine lokale Künstliche Intelligenz innerhalb der Google Arts & Culture-App umgewandelt. Es wird kein Bild in die Cloud geladen, weder das Original noch das resultierende Kunstwerk. Das Wochenende ist damit auf jeden Fall gerettet 😉 Und wer nun plötzlich seine Kunst-Ader entdeckt hat, findet unter folgendem Link die 20 besten und sehenswertesten Ausstellungen bei Google Arts & Culture.

[Google-Blog]

