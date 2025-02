Pixel Update: Neue Pixel 9a-Leaks, Space Selfie, neuer Pixel Video Boost, Pixel Tablet 2, Aktionen und mehr

Die nächste Pixel-Woche im Februar geht zu Ende und hat uns zuletzt wieder viele neue Informationen, Hintergründe und Leaks rund um die Pixel-Produkte gebracht. So gab es viele Leaks zum Pixel 9a, wir blicken auf das mögliche Pixel Tablet 2, zeigen die Pixel im Härtetest und vieles mehr. Wie gewohnt schauen wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Auch die letzten sieben Tage waren rund um das Pixel-Portfolio wie immer sehr interessant, denn es gab viele neue Informationen zum Pixel 9a, vom Preis bis zu Fotos, wir spekulieren über das Pixel Tablet 2, zeigen euch das Space Selfie und mehr. Es war wieder einmal sehr viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Kommt das Pixel Tablet 2?

Wird Google schon bald das Pixel Tablet 2 vorstellen? Es wäre zumindest an der Zeit, sodass wir nach zwei Jahren einen Nachfolger für das erste Google-Tablet seit längerer Zeit erwarten könnten. Zwar wird eher mit einer Verschiebung oder gar schon wieder Einstellung der Reihe gerechnet, aber spekulieren kann man bis zum Event ja dennoch.

» Bringt Google in Kürze das Pixel Tablet 2?

Pixel-Smartphones im Härtetest

Auch Google unterzieht die Pixel-Smartphones regelmäßigen und umfangreichen Härtetests, um diese immer weiter zu verbessern. Jetzt hat das Pixel-Team interessante Einblicke darin gegeben, wie diese Tests aussehen. Außerdem verrät man, welche Tests sich nicht lohnen und somit absichtlich übergangen werden.

» So bringt Google die Pixel-Smartphones durch Härtetests









Pixel Space Selfie

Google hat eine interessante neue Funktion für Pixel-Nutzer. Im Rahmen des Pixel Space Selfie könnt ihr jetzt ein beliebiges Bild von euch oder ein Gruppenfoto hochladen, das dann in den kommenden Monaten die Reise in den Weltraum antreten wird. Die Fotografie wird auf einem Display im Weltall gezeigt und dort mit einem Pixel 8-Smartphones mit der Erde im Hintergrund abfotografiert. Ihr könnt nicht nur das Motiv, sondern auch die Position in Relation zur Erde festlegen. Eine einmalige Aktion.

» Pixel Space Selfie – euer Foto im Weltraum

Pixel 9a Infos

Google wird in Kürze das Pixel 9a vorstellen und in dieser Woche haben die Leaker endlich mal wieder Hochsaison bekommen. Es gab viele neue Infos zum kommenden Budget-Smartphone, die ihr allesamt in den folgenden Artikeln nachlesen könnt.

» Pixel 9a zeigt sich auf erstem Renderbild

» Pixel 9a verzichtet auf die Kameraleiste

» Pixel 9a zeigt sich auf sehr vielen neuen Fotos

Samsung bringt Mega-Akku – Google auch?

Samsung plant für die nächste Galaxy S-Generation einen Monster-Akku mit mindestens 6.000 mAh. Andere Hersteller setzen diese neue Technologie zum Teil schon ein, doch mit Samsung wird es massenreif. Ist es damit auch ein Kandidat für die nächste Pixel-Generation?

» Samsung will Mega-Akku verbauen – auch für Google Pixel?

Pixel Video Boost wird verändert

Pixel Video Boost ist eines der stärksten Kamera-Features der letzten Jahre, war bisher aber etwas unkomfortabel zu nutzen. Denn es hat sich immer wieder von selbst abgeschaltet und musste somit manuell wieder eingeschaltet werden. Seit dem jüngsten Update ist das nicht mehr notwendig.

» Pixel Video Boost bleibt jetzt dauerhaft aktiviert









Google Days bei Media Markt

Bei Media Markt und Saturn sind wieder die Google Days gestartet, die zwei bis drei Mal pro Jahr hohe Rabatte auf das gesamte Pixel-Portfolio sowie die weiteren Google-Produkte bringt. Nur noch bis einschließlich Sonntag habt ihr die Möglichkeit, die Rabatte zu nutzen. Lasst euch das nicht entgehen und schaut mal rein, ob etwas für euch dabei ist.

» Google Days bei Media Markt

» Google Days bei Saturn

» Neue Pixel-Aktionen bei Google Days bei Media Saturn

Letzte Aktualisierung am 2025-02-10 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!