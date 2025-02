Android: Samsung plant Monster-Akku für die nächste Smartphone-Generation – auch für Google Pixel?

Obwohl alle Hersteller jährlich neue Geräte auf den Markt bringen, ist die technische Weiterentwicklung von Smartphones schon vor längerer Zeit eingeschlafen und lässt kaum noch große Sprünge bei den Spezifikationen zu. Aber das könnte sich in einem wichtigen Bereich ändern, denn wie jetzt erneut aus Leaks hervorgeht, soll die nächste Samsung-Generation einen „Monster-Akku“ verbauen, der auf neuer Batterie-Technologie basiert.



Über viele Jahre haben Smartphones große Leistungssprünge gemacht, die in wechselnden Bereichen stattfanden: Leistung, RAM, Speicher, Kamera, Display und in einigen Fällen auch bei der Akku-Technologie. Letzte ist natürlich zentral, denn ohne Akku geht gar nichts. Dennoch müssen die allermeisten Smartphones auch heute noch täglich an die Steckdose, um über den folgenden Tag zu kommen. Die Standard-Technologie für Smartphone-Akkus gibt einfach nicht mehr her.

Doch das soll sich ändern, denn wie jetzt erneut aus Leaks hervorgeht, plant Samsung für die nächste Galaxy S-Generation den Umstieg auf eine neue Akku-Techologie. Statt Lithium-Ion könnte man auf Lithium-Silicon setzen, das durch eine kompaktere Technologie mehr Kapazität auf gleichem Raum schafft. Das soll einen Sprung von derzeit 3500 bis 400 mAh auf über 6000 mAh ermöglichen – und das bei gleichbleibender Größe und somit auch gleichbleibenden Anforderungen.

Ein Sprung von mehr als 50 Prozent für die Akku-Kapazität ist mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre schon gewaltig und daher sicherlich etwas, mit dem man groß auftrumpfen kann. Denn auch wenn das Smartphone jeden Tag aufgeladen wird, dürften die meisten Nutzer am Abend wohl noch geschätzte 30-40 Prozent Akku haben. Steigt die Kapazität um 50 Prozent, könnte man das Aufladen daher auch mal auf den nächsten Abend verschieben. Was wiederum einer Halbierung der Ladezyklen und einer Steigerung der Akku-Lebensdauer entspricht.

Leaks gab es schon häufiger, doch jetzt gibt es diese Informationen ganz konkret für das Galaxy S26. Sollte sich das als Erfolg erweisen, wäre das sicherlich auch ein interessanter Kandidat für die Pixel 11-Smartphones. Google wird schon seit längerer Zeit nachgesagt, selbst an neuen Akku-Technologien zu forschen und auch in diesem Bereich das Blatt in die Hand zu nehmen. Ganz neu ist die Technologie übrigens nicht, denn einige kleinere Hersteller nutzen bereits erfolgreich solche Akkus.

