Pixel Video Boost: Google Kamera ermöglicht jetzt die dauerhafte Nutzung des Cloud-Kameratricks

Mit der letzten Pixel-Generation hat Google das Feature Pixel Video Boost eingeführt, das es den Nutzern ermöglicht, sehr hochaufgelöste Videos mit ihrem Smartphone aufzunehmen. Weil diese Funktion aus unterschiedlichen Gründen nicht für die Dauernutzung konzipiert ist, hat sich diese bislang automatisch abgeschaltet. Damit ist es nun vorbei, denn das jüngste Update verhindert diese Abschaltung.



Weil die von Google erträumte Kameraleistung längst die technischen Möglichkeiten der Smartphones übersteigt, musste man sich mit der achten und neunten Pixel-Generation etwas neues einfallen lassen – herausgekommen ist Pixel Video Boost. Dabei handelt es sich um einen speziellen Modus für die Pixel Kamera-App, mit dem sich Videos in einer maximalen Auflösung (bis zu 8K) mit 60 FPS aufnehmen lassen. Technisch ist die Kamera dazu in der Lage, das Smartphone zur Verarbeitung eher weniger.

Wir haben euch vor einiger Zeit ausführlich erklärt, wie Pixel Video Boost funktioniert, daher nur die Kurzversion: Nutzer sehen die Aufnahme sofort in einer herunterskalierten Version. Die Rohdaten der Aufnahme werden an die Google-Server gesendet, dort verarbeitet und im Hintergrund wird das Pixel-Smartphone das fertige Video wieder herunterladen und entsprechend die niedriger aufgelöste Variante ersetzen. Also ein reines Video-Processing, das aus Leistungsgründen in die Cloud ausgelagert wurde.

Bisher war es so, dass dieser Modus bei jedem Start der Kamera manuell aktiviert werden musste. Ärgerlich, wenn man das gerne nutzt und vielleicht bei schnellen Aufnahmen vergisst. Mit dem jüngsten Update für die Kamera-App ändert sich das, denn nun merkt sich die Kamera-App diese Einstellung und schaltet den Modus nicht mehr automatisch ab. Ein simples Feature, das treue Nutzer dieser Funktion aber sehr freuen dürfte. Derzeit zeigt es sich hauptsächlich bei Pixel 9-Nutzern, aber noch nicht bei den Pixel 8-Smartphones.

Ob man diese Änderung jetzt wirklich zum Wohle der Nutzer durchgeführt hat oder etwas anderes dahintersteckt, lässt sich schwer sagen. Ich stelle die These in den Raum, dass die Funktion zu wenig genutzt wird und Google-intern vielleicht schon auf der Abschussliste steht, sodass das Team den üblichen Weg geht und versucht, die Nutzerzahlen zu steigern. Dass es Google-intern sehr häufig so läuft, ist bekannt. Warten wir mal ab, wie es weitergeht.

» Pixel Space Selfie: Euer Foto und ein Pixel im Weltraum – neues Projekt ermöglicht einzigartiges Selfie (Video)

[Android Authority]

Letzte Aktualisierung am 2025-02-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!