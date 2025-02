Gemini Update: Neue KI-Ära startet, Google One erhält NotebookLM, Live-Update, KI-Gedächtnis und mehr

Eine weitere Woche geht zu Ende, die uns erneut sehr viele Einblicke und Informationen sowie Neustarts rund um Gemini gebracht hat: In dieser Woche lag der Fokus bei Gemini Live, NotebookLM Plus für Google One, weitere Integrationen und wir haben euch Gemini 2.0 gezeigt. Wie gewohnt haben wir euch in den letzten sieben Tagen wie gewohnt zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Das ist Gemini 2.0

Wir zeigen euch das gesamte Paket von Gemini 2.0. Dieses besteht aus dem neuen KI-Modell, dem verbesserten ChatBot, den beiden im Medienbereich angesiedelten Bildgenerator Image 3 sowie Videogenerator Veo 2 sowie den KI-Agenten und dem neuen Tool Whisk. Schaut euch einmal den schnellen Überblick über all die Tools an, die die Speerspitze der zweiten Gemini-Generation bilden.

» Alle Infos zu Gemini 2.0 und dessen Agenten

Google One-Nutzer erhalten NotebookLM Plus

Gute Nachrichten für alle Nutzer, die ein Google One AI Premium-Abo besitzen, denn dieses erhält ein weiteres Mal einen größeren Umfang. Ab sofort ist NotebookLM Plus – die verbesserte Variante der intelligenten Dokumentverwaltung – mit an Bord und gibt euch vollen Zugriff auf das Tool. Mit diesem lassen sich Dokumente hochladen, zusammenfassen und auch intelligent miteinander verknüpfen. Solltet ihr bei Bedarf einmal ausprobieren.

Gboard integriert Gemini Textgenerator

Die Tastatur-App Gboard integriert Gemini schon bald deutlich tiefer. Man gibt den Nutzern die Möglichkeit, ganze Texte neu zu formulieren. Dazu muss einfach nur das Formularfeld mit dem Text ausgewählt werden oder der eben diktierte Text genutzt werden und dann lässt es sich neu formulieren. Länger, kürzer, formeller, freundlicher oder auch mit einer Umwandlung zu mehr Emojis. Es gibt einige Möglichkeiten, die die Nutzer verwenden können.

» Gemini-Textgenerator kann Gboard-Texte umschreiben

Gemini Live erhält viele neue Funktionen

Gemini Live hat erst vor wenigen Tagen ein großes funktionelles Update erhalten und jetzt geht es an den nächsten Schritt: Das Sprachmodell soll noch einmal zugelegt haben, sodass die Qualität steigt. Das soll sich in dynamischeren und auch spannenderen Konversationen bemerkbar machen. Der Rollout kann noch etwas dauern, sodass ihr vielleicht auch erst im Laufe der Zeit eine Änderung bemerken werdet. Schaut euch einmal die verlinkten Beispiele an.

» Gemini Live bringt dynamischere Unterhaltungen

Gemini erhält Kurzzeitgedächtnis

Gemini erhält ein Kurzzeitgedächtnis und hat damit die Möglichkeit, auf bereits getätigte Aussagen und Konversationen zuzugreifen. Statt wie bisher vieles sofort zu vergessen, obwohl es in den Konversationen gespeichert ist, kann Gemini nun auf bisherige Konversationen zugreifen und die darin enthaltenen Informationen nutzen. Mehr Infos dazu findet ihr im folgenden verlinkten Artikel.

Gemini erhält Datei-Upload

Gemini bringt den Datei-Upload jetzt zu allen Nutzern. Ab sofort ist es möglich, Dateien in Form von Dokumenten hochzuladen und von Gemini analysieren und zusammenfassen zu lassen. Solltet ihr einmal ausprobieren, denn es bringt die bisher nur von NotebookLM bekannte Funktion sowie die nur für kostenpflichtige Advanced-Nutzer verfügbare Funktion zu allen Nutzern. Wir zeigen euch, welche Dateitypen jetzt unterstützt werden.

» Gemini schaltet Datei-Upload für alle Nutzer frei

YouTube Shorts erhält Veo-Videogenerator

YouTube Shorts integriert den Veo 2-Videogenerator und soll es mit diesem ermöglichen, sowohl Hintergründe für Kurzvideos zu generieren als auch gesamte Videos rein mit einem Prompt zu erstellen. Der Zugriff erfolgt über YouTube Shorts und ermöglicht es den Nutzern somit erstmals, diese neue Generation außerhalb der Testumgebung zu nutzen.

» YouTube Shorts integriert Veo 2 Videogenerator

