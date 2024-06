Pixel Update: Feature Drop für Pixel Kamera & Launcher, Pixel Watch 3-Leaks, neues VPN, Pixel 9-Leak und mehr

Die dritte Pixel-Woche im Monat Juni geht zu Ende und hat uns auch in den vergangenen Tagen nicht enttäuscht, obwohl das große Pixel Feature Drop schon eine Woche zurück liegt. Denn auch in dieser Woche gab es größere Updates, Ausblicke auf zukünftige Features, Leaks zum Pixel 9 zur Pixel Watch 3 und mehr. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage waren rund um die Pixel-Smartphones und das erweiterte Portfolio auch diesmal wieder sehr interessant und für Pixel-Nutzer auch lohnend: Denn es gab viele neue Leaks zur Pixel Watch 3, wir blicken auf die Pixel Feature Drops zurück, es gab Updates für die Pixel Kamera, ein optimiertes ‚Circle to Search‘ und vieles mehr. Es war wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Feature Drops im Überblick

Wir blicken anlässlich des jüngsten Pixel Feature Drop auf alle Update-Runden der letzten Jahre zurück und zeigen euch, dass es in der Vergangenheit bereits hunderte größere und kleinere Updates gegeben hat.

» Alle Pixel Feature Drops im Überblick

Das ist die Pixel Watch 3

Google wird in wenigen Monaten die Pixel Watch 3 vorstellen, die in den letzten Tagen mehrfach geleakt worden ist. Wir haben alle Informationen rund um die kommende Smartwatch für euch zusammengefasst und zeigen, worauf ihr euch bei der dritten Generation freuen könnt.

» Alle Infos zur Pixel Watch 3









Google Pixel setzt auf nachhaltige Verpackungen

Google hat sich das Ziel gesetzt, schon im nächsten Jahr vollständig nachhaltige Verpackungen für die Pixel-Smartphones zu nutzen. Das bedeutet, zu 100 Prozent ohne Plastik.

» Pixel-Smartphones ab 2025 zu 100% nachhaltig verpackt

Update für die Pixel Kamera

Die Pixel Kamera erhält mit dem verbesserten HDR+ sowie der Objektivauswahl gleich zwei starke neue Features, die jetzt für alle Nutzer ausgerollt werden.

» Pixel Kamera erhält neue Funktionen

Pixel-Smartphones mit Bluetooth-Problemen beim Telefonieren

Pixel-Nutzer berichten seit Monaten von Problemen bei der Telefonie mit Bluetooth-Hardware. Scheint ein größeres Problem zu sein.

» Bluetooth-Probleme erschweren Pixel-Telefonate

Tensor G4 im Pixel 9 enttäuscht bei Benchmarks

Der Tensor G4 aus den Pixel 9-Smartphones ist erneut geleakt und ist jetzt bei Benchmarks durchgefallen. Das ist aber noch kein Grund zur großen Sorge.

» Pixel 9-Smartphones enttäuschen im Tensor-Benchmark

Pixel Launcher erhält zweizeilige App-Namen

Der Pixel Launcher kann App-Bezeichnungen bei Bedarf jetzt zweizeilig zeigen. Simples Update, auf das viele Nutzer lange gewartet haben dürften.

» Pixel Launcher zeigt App-Namen jetzt zweizeilig

Optimiertes ‚Circle to Search‘ für das Pixel Tablet

Google hat ein Update für ‚Circle to Search‘ auf dem Pixel Tablet spendiert, mit dem sich die KI-basierte visuelle Suche jetzt auch bei eingeblendeter Taskleiste dauerhaft nutzen lässt.

» Google optimiert ‚Circle to Search' für das Pixel Tablet









Neuer Tensor G5 kommt nicht mehr von Samsung

Mit den Pixel 10-Smartphones wird Google den Tensor G5 vorstellen, der ab der kommenden Generation nicht mehr von Samsung produziert wird, sondern vom Konkurrenten TSMC. Google verspricht sich davon einen großen Leistungszuwachs.

» Google wechselt von Samsung zu TSMC

Neues Google-VPN für das Pixel Tablet?

Das kürzlich gestartete Google-VPN für Pixel-Nutzer war für wenige Tage auch auf dem Pixel Tablet nutzbar. Das kann man als Hinweis darauf interpretieren, dass das VPN schon bald auch für weitere Geräte außerhalb der Smartphone-Reihe starten kann.

» Neues Pixel-VPN war kurzzeitig auf dem Pixel Tablet nutzbar

