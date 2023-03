Pixel 6 und Pixel 6a: Das März-Update ist endlich da! Google bringt Feature Drop, Android 13 QPR2 und mehr

Endlich dürfen sich auch Nutzer der Pixel 6-Smartphones sowie des Pixel 6a freuen: Mit zwei Wochen Verspätung hat Google das März-Update freigegeben, das aus einem ganzen Schwung an Verbesserungen besteht und bereits in der vergangenen Woche für alle anderen Nutzer ausgerollt wurde. In diesen Minuten beginnt der Rollout des März-Sicherheitsupdate, des Pixel Feature Drop, der gestopften Sicherheitslücken sowie Android 13 QPR2.



Frühe Pixel 6-Nutzer sind in Geduld geübt und in diesem Monat mussten sie sich wieder etwas länger gedulden, als sie es in den letzten Monaten gewohnt waren: Sie mussten ganze zwei Wochen länger als erwartet warten und im Vergleich zu anderen Pixel-Nutzern immerhin noch eine Woche länger. Alle Details dazu haben wir euch bereits in diesem Artikel zusammengefasst. Doch jetzt ist die Wartezeit vorüber und das Update ist da.

Vor wenigen Minuten wurde das März-Update für die Pixel 6-Smartphones und das Pixel 6a veröffentlicht, das in einem Schwung viele Neuerungen auf die Geräte bringt: Erst einmal das wichtige März-Sicherheitsupdate inklusive Pixel-Update, denn in diesem Monat gab es einige Sicherheitslücken zu stopfen. Funktionell dürfen sich jetzt auch Nutzer der sechsten Pixel-Generation auf das Pixel Feature Drop freuen und auch Android 13 QPR2 ist im Gepäck. Alle Details dazu findet ihr hinter den Verlinkungen.

Warum es so lange gedauert hat, hat man wenig überraschend nicht verraten. Es dürfte wohl mit der Tensor-Sicherheitslücke zusammenhängen, die mit der ersten SoC-Generation ein wenig anders als mit der zweiten Generation behandelt werden muss.

