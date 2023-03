Google Fotos: Neue Video-Effekte kommen – Videos mit passenden Overlays und Elementen versehen (Liste)

Viele Nutzer von Google Fotos dürfen sich in unregelmäßigen Abständen über neue Bearbeitungsmöglichkeiten freuen, die meist mit einer Pixel-Exklusivität beginnen und anschließend mehrstufig freigeschaltet werden. Mit dem für Herbst geplanten Start der Pixel 8-Smartphones dürfte der nächste Schwung folgen, der unter anderem neue Video-Effekte und Overlays mitbringt. Jetzt wurden erste Details bekannt.



Bei Google Fotos spielen nicht nur die namensgebenden Bilder eine wichtige Rolle, sondern natürlich auch die von den Nutzern aufgenommenen und gesicherten Videos. Erst vor wenigen Tagen hatten wir darüber berichtet, dass demnächst ein neues Video Unblur zur Schärfung von Videos vor der Tür steht und jetzt gibt es neue Informationen zu weiteren Bearbeitungsmöglichkeiten. Ein Teardown zeigt, dass die Entwickler an neuen Video-Effekten arbeiten.

Mit etwas Bastelei ließ sich der neue Bereich bereits aktivieren, aber noch nicht aktiv nutzen. Später wird es wohl möglich sein, die in der Cloud oder auch am Gerät gespeicherten Videos mit Effekten in Form von vollständigen Bearbeitungen oder Overlays zu versehen. Derzeit gibt es eine Liste von 14 verschiedenen Effekten, die im Quellcode der App entdeckt wurden. Neben den üblichen Farbkorrekturen wird es möglich sein, ein Video im Stil einer VHS oder eines Super 8-Films wirken zu lassen.

Aber auch Themen wie Rainbow, Golden oder Chromatic für schicke Rahmen sollen in die App kommen. Es bleibt abzuwarten, wie intensiv diese Effekte wirken, wobei ich persönlich vor allem auf VHS gespannt bin, das sich ja vor allem durch eine schlechtere Bildqualität und vielleicht zu Anfang und Ende einer kurzen zeilenweisen Bildstörung auszeichnet. Bis das Ganze freigeschaltet wird, wird es wohl noch bis Herbst dauern und dann mutmaßlich vorerst auch nur für Pixel 8-Nutzer.









After School

B&W

Chromatic

Forward

Glassy

Golden

Moire

Multiply

Polaroid

Rainbow Rays

Reflect

RGB Pulse

Super 8

VHS

Obige Screenshots und Auflistung zeigen, worauf ihr euch freuen könnt. Es ist zu erwarten, dass es ein Pixel 8-Feature wird, das dann nach und nach für alle Pixel-Nutzer und anschließend für Google One-Abonnenten freigeschaltet wird. Für Gratisnutzer zeichnet sich ab, dass auch langfristig nicht alle Effekte in die App kommen.

