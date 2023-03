Google Kontakte: Neue Navigation und neue geteilte Oberfläche für Tablet-Nutzer ist da (Screenshots)

Die Android-App Google Kontakte hat in den letzten Wochen einige größere Updates erhalten, die sowohl an der Oberfläche als auch funktional nachgelegt haben. Jetzt steht das nächste Update vor der Tür, das eine neue Oberfläche für Tablet-Nutzer im Gepäck hat. Für diese wird ein zweispaltiges Layout eingeführt, das den Platz besser ausnutzt und in ähnlicher Form aus vielen anderen Apps bekannt ist.



Googles Designer arbeiten derzeit daran, die wichtigsten Android-Apps mit passenden Oberflächen für größere Displays zu versehen, denn sowohl das Pixel Fold als auch das Pixel Tablet stehen vor der Tür und erfordern entsprechende Ausmaße. Jetzt steigt auch Google Kontakte in diesen Kreis auf und zeigt sich bei ersten Tablet-Nutzern in einem neuen Design. Dieses teilt die Oberfläche in zwei Spalten, so wie man das aus GMail und anderen Apps kennt.

Sowohl die Aufteilung als auch die neue Position der Navigation ist nicht weiter überraschend: Statt wie bisher am unteren Rand, findet sich die Hauptnavigation jetzt in der Seitenleiste und ist somit deutlich platzsparender als zuvor untergebracht. Der Hauptbereich teilt sich in der Kontakte-Ansicht in zwei Spalten: Eine für die Auflistung aller Kontakte und im größeren Teil finden sich die Details zur ausgewählten Person.

Diese Aufteilung gilt allerdings nur für den Kontakte-Bereich, während die beiden anderen Bereiche sich weiterhin über die gesamte Breite erstrecken, interessanterweise aber mit verschiedenen Ausmaßen. Auf den folgenden Screenshots seht ihr die restlichen neuen Oberflächen.









