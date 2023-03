Google Kontakte: Neuer Highlights-Bereich erinnert jetzt an Geburtstage – inklusive Countdown (Screenshot)

Die Android-App Google Kontakte hat erst kürzlich eine neue Navigation inklusive „Highlights“-Bereich erhalten, der wichtige Informationen zu den Kontakten auf einen Blick zusammenfasst. Jetzt gibt es einen praktischen Neuzugang, den so manch ein Nutzer als sehr nützlich empfinden dürfte: Google Kontakte erinnert an bevorstehende Geburtstage der Personen im Adressbuch.



Google Kontakte kann sehr viele Informationen zu jeder Person im Adressbuch speichern, zu denen natürlich auch der Geburtstag gehört. Je nach Integration wurde diese Angabe bisher allerdings nur in der Telefon-App (am Tag des Geburtstags der Person), im Google Assistant sowie als Eintrag im Google Kalender verwendet. Darüber hinaus gab und gibt es keine Erinnerungen an bevorstehende Geburtstage, aber das ändert sich jetzt. Denn im Highlights-Tab von Google Kontakte ist nun ein entsprechender Eintrag zu finden.

Zwischen den Favoriten und den zuletzt kontaktierten Personen gibt es nun „Für mich“ mit einer Auflistung von Personen, die in den nächsten Tagen Geburtstag haben. Diese Auflistung besteht aus der Kontaktkarte mit Profilbild, Name, das Datum des Geburtstags sowie einem Countdown bis zum großen Tag. Darunter zwei Buttons zum Anrufen oder Nachricht schreiben. Eine echte Erinnerung ist das nicht, aber wer den Highlights-Tab verwendet und Kontaktversuche in dieser App startet, wird das nicht übersehen.

Die neue Oberfläche sollte bereits für alle Nutzer ausgerollt worden sein. Habt ihr keinen Kontakt mit einem Geburtstag in den nächsten Tagen, ist der Bereich nicht vorhanden.

» GMail: Google bringt neue Oberfläche für Foldables – geteilte Ansicht als Vorbereitung auf das Pixel Fold

[9to5Google]