Google Kontakte: Update bringt neue Funktionen zum bearbeiten und anlegen in die Workspace-Seitenleiste

Nutzer von Google Kontakte dürfen sich in diesen Tagen freuen, denn es steht nicht nur ein neues Widget für den Android-Homescreen vor der Tür, sondern auch eine aktualisierte Mini-App für den Browser. Die integrierte Version der Google Workspace-Seitenleiste ermöglicht es jetzt, Kontakte nicht nur abzurufen, sondern diese auch zu bearbeiten oder neue hinzuzufügen. Ein wirklich praktisches Update.



Die Seitenleiste in den Google Workspace-Produkten hat sich etabliert und bietet eine Reihe von praktischen Kombinationen. Innerhalb von GMail, den Drive-Produkten oder auch im Kalender können andere Apps wie Maps, der Kalender, Tasks oder auch die Kontaktverwaltung in einer schmalen Leiste am rechten Bildschirmrand gezeigt werden. Dabei geht es aber nicht nur um die sekundäre Nutzung, sondern auch die Interaktion per Drag & Drop ist in einigen Fällen möglich.

Mit dem jüngsten Update für die Google Kontakte Mini-App ist es jetzt auch möglich, Kontakte zu bearbeiten oder neue anzulegen. Bisher konnten lediglich Kontaktlisten abgerufen und entsprechende Details abgerufen werden, sozusagen ein Nur-Lesen-Modus. Das ändert sich mit dem Update und dürfte vor allem in GMail oder auch rund um das Teilen von Inhalten sehr praktisch sein. Eine überfällige Aktualisierung der App, die zeigt, dass man an dem Konzept festhält. Auch die anderen Apps könnten noch etwas mehr Funktionen vertragen.

Das Update wird seit Freitag ausgerollt und soll im Laufe der nächsten 15 Tage bei allen Nutzern ankommen.

[Google Workspace Blog]