Pixel Watch: Großes Update bringt viele neue Features auf die Smartwatch – Watch Faces, AoD-Trigger & mehr

Das kürzlich angekündigte Pixel Feature Drop hat auch Neuerungen für die Pixel Watch im Gepäck gehabt und jetzt legt Google noch einmal nach: Alle Nutzer der Smartwatch dürfen sich auf ein großes Update freuen, das zusätzliche neue Funktionen im Gepäck hat und einige Probleme behebt, die in den letzten Wochen bekannt geworden sind. Hier kommt das Google Pixel Watch Update.



Auch die Pixel Watch ist Teil der Pixel-Familie und somit des Feature Drop-Programms, sodass Google die Smartwatch immer wieder mit neuen Funktionen versorgt und mittlerweile recht umfangreiche Aktualisierungen in kurzen Abständen bietet. Gestern Abend hat man den nächsten Schwung angekündigt, der innerhalb der nächsten Tage für alle Nutzer ausgerollt werden soll. Dazu gehört ein Update bei den Watch Faces, die manuelle Aktivierung des Always-on-Displays oder auch die Verbesserung der Touch-Erkennung.

Hier die von Google angekündigten Verbesserungen:

Watch Face

Die Digitaluhr ist jetzt per Knopfdruck verfügbar, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Die Uhrzeit erscheint nun beim Drücken der Krone neben der roten Anzeige für niedrigen Batteriestand.

Display

Zusätzlich zur Aktivierung von AOD in den Einstellungen Ihrer Uhr oder Begleit-App können Sie AOD jetzt durch Drehen der haptischen Krone einschalten, und der Bildschirm wird bei ausgeschaltetem AOD aktiviert und hellt die Anzeige im Umgebungsmodus auf.

Touch

Es wurden Optimierungen hinzugefügt, um die Empfindlichkeit des Touchscreen-Verhaltens zu verbessern.

Einstellungen

Die Aktivierung/Deaktivierung der Einzeltipp-Unterstützung für den Energiesparmodus in QSS wurde in dieser Version vollständig aktiviert.

Alarm

In den kommenden Wochen wird über den PlayStore ein Fix bereitgestellt, um die Uhr-App zu aktualisieren, die einige Alarme behebt, die einen verzögerten oder falschen Start hatten.

Stellen Sie sicher, dass Apps automatisch aktualisieren unter Play Store > Einstellungen auf Ihrer Uhr ausgewählt ist, und Sie erhalten dieses Update, sobald es verfügbar ist, wenn Ihre Uhr aufgeladen und mit Wi-Fi verbunden ist.









Zusätzlich zu den Verbesserungen, beginnt man jetzt auch mit dem Rollout der bereits zuvor per Pixel Feature Drop angekündigten Neuerungen, die da wären:

Diese Pixel Feature Drop-Neuerungen werden ausgerollt:

Einstellungen

Mono-Audio, das die Orientierungslosigkeit von Split-Audio begrenzt

Neue Farbkorrektur- und Graustufenmodi, die das Display besser für ein breiteres Spektrum an Sehpräferenzen optimieren.

Sturzerkennung

Ihre Pixel Watch verfügt jetzt über eine Sturzerkennung , die erkennen kann, ob Sie einen schweren Sturz erlitten haben, und Sie mit dem Rettungsdienst verbindet. Sobald Sie mit den Notdiensten verbunden sind, spielt Ihre Pixel Watch eine automatische Nachricht ab, um Hilfe anzufordern, wo immer Sie sich befinden.

—

Das Update kommt in einem großen Schwung auf beide Pixel Watch-Varianten mit Wear OS 3.5. Abhängig von Gerät und möglicherweise dem Netzbetreiber soll das Update in mehreren Wellen im Laufe der nächsten Wochen ausgerollt werden. Hoffen wir, dass es nicht ganz so lange dauert und sich alle Nutzer noch im März über das Update freuen dürfen.

