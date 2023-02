Pixel Update: Pixel Feature Drop kommt, neue Infos zum Pixel Fold, Pixel Watch und neue Android-Versionen

Die letzte Pixel-Woche im Februar geht zu Ende und hielt wieder viele interessante Details zu kommenden Geräten, neue Informationen zu aktuellen Geräten und auch Ausblick auf das Pixel Feature Drop bereit. Aber auch neue Android-Versionen für die unterschiedlichsten Geräte sind da, die wir euch in unserem wöchentlichen Pixel Update vorstellen. Wir fassen noch einmal alle wichtigen Entwicklungen der letzten sieben Tage zusammen.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche hat uns wieder einige neue Informationen zu kommenden Geräten wie dem Pixel Fold beschert, hielt aber auch Updates für bestehende Produkte sowie den ersten Ausblick auf das baldige Pixel Feature Drop bereit. Außerdem gibt es interessante Einblicke in die Pixel Watch-Verkaufszahlen, kommende Features sowie die Hoffnung auf einen baldigen Bugfix für die Pixel 7-Smartphones. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Feature Drop für Smartphones, Watch und Buds

Anfang März steht das erste Pixel Feature Drop des Jahres vor der Tür, das wie üblich eine ganze Reihe von Neuerungen auf die Pixel-Smartphones bringen wird. Aber nicht nur auf den Smartphones sind neue Funktionen zu erwarten, sondern auch auf den weiteren Pixel-Geräten wurden schon erste Verbesserungen in Teardowns gesichtet. Wir zeigen euch, welche neuen Funktionen schon jetzt für die Pixel Buds sowie die Pixel Watch bekannt sind.

Es ist davon auszugehen, dass diese neuen Funktionen bei erfolgreichen Testläufen mit dem nächsten Pixel Feature Drop ausgerollt werden. Ob der Umfang für die Smartphones sinkt, wenn die Zusatzgeräte ebenfalls versorgt werden, bleibt abzuwarten.

» Das ist im Pixel Feature Drop enthalten









Pixel 7-Smartphones sind zur Hälfte Samsung-Smartphones

Google arbeitet für die Pixel-Smartphones der neuesten Generation eng mit Samsung zusammen, das ist seit langer Zeit bekannt. Der Tensor-SoC wurde in Kooperation mit Samsung entwickelt, das Display stammt aus Südkorea und auch andere Elemente werden vom Best Buddy bezogen. Wie groß der Anteil wirklich ist, zeigt eine neue Studie amerikanischer Marktforscher. Blicken wir nur auf die Kosten der einzelnen Komponenten, dann stammen ganze 51 Prozent von Samsung. Aber auch die von Google selbst produzierten Komponenten werden in Zusammenarbeit mit Samsung gefertigt.

» Diese Pixel 7-Komponenten stammen von Samsung

So lange erhalten die Pixel-Smartphones Updates

Google hat neue Fakten geschaffen und wir schauen uns an, wie lange Google die Pixel-Smartphones mit Updates versorgen wird. Die Zeiträume sind unterschiedlich und spätestens jetzt wissen wir, dass es selbst bei einer haarscharfen Update-Entscheidung offenbar nicht im Interesse der Nutzer getroffen wird. Denn das Pixel 4a dürfte das Update auf Android 14 wohl nur um wenige Tage verpassen. Analog dazu dürfte es auch beim Pixel 5a und Pixel 6a der Fall sein.

» So lange werden die Pixel-Smartphones mit Updates versorgt

Pixel Watch: Mit 500.000 Geräten zum ersten Erfolg

Google hat im besten Fall 500.000 Pixel Watch-Modelle verkauft, eher noch weniger. Diese Marke wird zumindest im Play Store genannt. Davon müssen wir aber die zahlreichen verschenkten Smartwatches abziehen, die man in den ersten zwei Wochen jedem Pixel 7 Pro-Käufer mit ins Paket gelegt hat. Dennoch ist der Verkaufsstart für Google ein Erfolg, denn die größte Hürde ist genommen und man kann auf dieser Grundlage aufbauen. Ob es schon in diesem Jahr eine zweite Generation geben wird?

» Googles wichtiger Schritt im Smartwatch-Markt

Pixel Fold wird eine Wucht

Im vergangenen Jahr war die Pixel Watch der Neuzugang, in diesem Jahr werden es das Pixel Tablet und das Pixel Fold sein. Neue Infos zum ersten faltbaren Google-Smartphone lassen vermuten, dass dieses eine echte Wucht wird. Es ist größer als die Konkurrenz, breiter als die Konkurrenz, schwerer als die Konkurrenz und hat wohl auch einen größeren Akku als die Foldable-Konkurrenz. Man kann nur hoffen, dass man die Konkurrenz nicht auch in puncto Verkaufspreis überflügeln will.

» So groß und schwer soll das Pixel Fold werden









LineageOS jetzt auch für Pixel 6 und Pixel 7

Die Pixel 6- und Pixel 7-Smartphones werden noch lange Zeit von Google mit Android-Updates versorgt. Wer allerdings nicht auf Googles Version beharrt und lieber ein Google-freies Smartphone verwenden möchte, kann das ab sofort tun. LineageOS 20 auf Basis von Android 13 ist für die sechste und siebte Generation erschienen. Beachtet bitte, dass ihr dadurch auch die Pixel-exklusiven Vorteile verliert, die Google euch anbietet. Wer aber keine Google-Apps nutzen möchte, für den spielt das keine große Rolle.

» LineageOS Download für Pixel 6, Pixel 6a und Pixel 7

Letzte Android 13 QPR2 Beta ist da

Parallel zum Pixel Feature Drop und dem Android-Sicherheitsupdate wird Google Anfang März auch die Android 13 QPR2-Version veröffentlichen. Diese wirft ihre Schatten seit langer Zeit als Beta voraus und ist erst vor wenigen Tagen in der mutmaßlich letzten Beta erschienen. Diese lässt sich auf allen aktuellen Pixel-Smartphones installieren und bringt überraschend viele Neuerungen in das Betriebssystem. Es ist zu erwarten, dass dies die Version ist, mit der das Pixel Tablet in den Markt startet.

» Google veröffentlicht Android 13 QPR2 Beta

Pixel-Funktionen jetzt auch für Google One-Nutzer

Pixel-exklusive Funktionen gibt es schon seit langer Zeit und in jüngster Vergangenheit wurden diese immer weiter beworben. Doch jetzt macht man mal wieder einen Cut und öffnet die wichtigsten Funktionen für alle Nutzer, die ein Google One-Abo haben. Ab sofort können diese den magischen Radierer in Google Fotos nutzen, die starken neuen Collagen nutzen und auch Videos in HD aufbereiten. Klickt euch mal herein und schaut, worüber ihr euch vielleicht in den nächsten Tagen freuen könnt.

» Magischer Radierer und Co kommen zu Google One









Pixel Watch erhält Feature Drop mit neuen Funktionen

Gute Nachrichten für alle Besitzer einer Pixel Watch: Nach den monatlichen Updates seit Anfang des Jahres, wird man im März mit einem großen Update-Paket nachlegen, das aus einem eigenen Feature Drop für die Smartwatch besteht. Schon seit längerer Zeit wird dies erwartete und die jüngsten Entwicklungen zeigen eindeutig in diese Richtung. Daher ist davon auszugehen, dass die Pixel Watch in wenigen Tagen mindestens zwei starke neue Funktionen erhalten wird.

Wir zeigen euch, welche Updates zu erwarten sind, welche Einschränkungen es geben kann und woher die Informationen stammen, dass es in der nächsten Runde recht sicher der Fall ist.

» Das steckt im Feature Drop für die Pixel Watch

Letzte Aktualisierung am 24.02.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!