Google Maps vs Apple Maps: Apple hat Google überholt – Karte, Navigation und Streetview im Vergleich (Galerie)

Vor mittlerweile mehr als zehn Jahren wurde die Kartenplattform Apple Maps gestartet und gleichzeitig Google Maps als Standard-App vom iPhone verdrängt. Der Start war für Apple ein einziges Debakel und für die damaligen Qualitätsprobleme muss man bis heute Häme einstecken. Doch ein aktueller Vergleich zeigt, dass Apple stark nachgelegt und Google Maps in einigen Punkten sogar überholt hat.



Derzeit wird Apple der Start einer eigenen Suchmaschine nachgesagt, der die Geschichte von 2012 wiederholen soll, als man Apple Maps geschaffen und Google Maps als vorinstallierte Karten-App vom iPhone geworfen hat. Der damalige Start der Kartenplattform war allerdings übereilt und hatte wohl vorrangig das Ziel, sich von Google Maps zu verabschieden. Doch sowohl funktionell als auch qualitativ war Apple Maps eine Katastrophe, sodass nicht wenige Nutzer das sehr schnell darauf angebotene Google Maps wieder heruntergeladen haben.

Apple hielt trotz allem an Apple Maps fest, holte Google Maps nicht zurück, und steckte sehr viele Ressourcen in die Weiterentwicklung der Kartenplattform. Schon seit Jahren liefert auch Apple Maps verlässliche Daten, sodass die Nutzerbasis immer weiter gewachsen sein dürfte. Offenbar hat Apple die Rolle des Underdogs, die man normalerweise nur selten Innehat, dazu genutzt, deutlich nachzulegen, während sich das Google Maps-Team in einigen Belangen bei der ewigen Marktführerschaft etwas ausruht.

Ein aktueller Vergleich bei AndroidPolice kommt jetzt zu dem Schluss, dass Apple Maps Google Maps überholt hat. Apple liefert zum Teil zuverlässigere Daten, bereitet diese übersichtlicher auf und hat Funktionen im Gepäck, mit denen Google noch nicht dienen kann. Hier findet ihr einen schnellen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse.









Navigation

Welche der beiden Darstellungen besser ist, ist Geschmackssache und kommt ganz auf die Anforderungen an. Die einen bevorzugen mehr Details, die anderen weniger. Die einen mögen Straßennamen, die anderen Gebäudeformen. In diesem Vergleich aus Berlin zeigt sich, dass Apple Maps in puncto Datenumfang bei der Navigation Google Maps in nichts nachsteht.

Detailgrad

Der Detailgrad ist bei Apple Maps deutlich höher, denn hier kann man den Eindruck gewinnen, auf ein Satellitenbild zu blicken. Das liegt aber nicht nur an den verwendeten Farben, sondern vor allem am detaillierten Straßenverlauf sowie den Aufzeichnungen auf der Fahrbahn. Während sich Google Maps auf Schutzwege beschränkt, zeigt Apple Maps jede einzelne auf den Asphalt aufgetragene Linie. Mit beiden kann man gut navigieren, aber Apples Variante ist schicker.

Angeschrägte Satellitenbilder

Die gleiche Stelle in der Satellitenbild-Ansicht. Hier habt ihr zuerst den direkten Vergleich zwischen Kartendarstellung und Satellit, aber auch zwischen den beiden Darstellungsvarianten. Google Maps nutzt die Draufsicht, Apple Maps eine schräge Ansicht aus der Flugzeug-Perspektive. Zumindest in diesem Fall ist der Detailgrad von Apple Maps deutlich höher. Wer die Gegend kennt, wird sie bei Apple Maps sofort erkennen, während es bei Google Maps ein wenig beliebig aussieht. Interessant: Obwohl Apple mehr Details einblendet (zählt mal nach), wirkt Google Maps überladener.









Streetview

Das ist Googles Knackpunkt, zumindest in Deutschland. Über dieses Thema habe ich hier im Blog schon viel geschrieben und trotz aller Hinweise ist nicht absehbar, ob man jemals wieder neue Streetview-Aufnahmen anfertigen wird. Dass die Deutschland-Aufnahmen veralten, kann man nicht beschönigen.

Das waren jetzt nur einige Beispiele aus dem umfangreichen Vergleich bei AndroidPolice. Viele Nutzer können diese Vergleich derzeit gar nicht ziehen, weil Apple Maps nur auf Apple-Plattformen zur Verfügung steht und außerhalb dessen nur über Umwege eingeschränkt genutzt werden kann. Aus diesem Grund kann man Apple Maps auch nicht wirklich als Google Maps-Konkurrent beschreiben. Das gilt lediglich auf dem iPhone.

Dennoch zeigt sich, dass Google Maps nicht unschlagbar ist, auch wenn es oftmals dafür gehalten wird. Sicherlich ist der Datenbestand und Funktionsumfang von Google Maps deutlich größer und die Unterschiede sind national sehr groß, aber Apple Maps hat auch eine andere Basis. Gleichzeitig muss man sich fragen, ob Google Maps 3D wirklich der große Sprung ist und wann man endlich wieder Streetview-Aufnahmen in Deutschland anfertigen will…

