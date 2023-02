Google Fotos: Magischer Radierer und mehr jetzt für alle One-Abonnenten – Pixel-Exklusivität ist vorüber

Viele Nutzer der Pixel-Smartphones dürfen sich immer wieder über exklusive Funktionen freuen, die manchmal auch nur auf den jeweils neuesten Generationen angeboten werden. Dazu gehörte im vergangenen Jahr der verbesserte Magische Radierer und einige weitere Bearbeitungsmöglichkeiten bei Google Fotos. Jetzt werden diese Funktionen für alle Nutzer geöffnet, die über ein Google One-Abo verfügen.



Der magische Radierer in Google Fotos wurde als starke Funktion der Pixel-Smartphones und erst kürzlich in der FixedOnPixel-Kampagne hervorgehoben, doch jetzt endet diese Exklusivität überraschend. Ab heute dürfen sich alle Nutzer mit aktivem Google One-Abo über einige neue Funktionen in Google Fotos freuen. Diese werden unabhängig vom gebuchten Kontingent für alle Nutzerkonten freigeschaltet und können somit sowohl unter Android als auch iOS genutzt werden. Aber auch der verbesserte HDR-Effekt für Videos sowie die neuen Collagen werden für alle Nutzer freigeschaltet.

Magischer Radierer

Der Magische Radierer erkennt genau Ablenkungen in euren Fotos, wie z. B. Menschen im Hintergrund, Mülleimer oder Stromleitungen, so dass ihr sie mit nur wenigen Fingertipps entfernen könnt. Ihr könnt auch andere Dinge, die ihr ausradieren möchtet, einkreisen oder mit einem Pinsel markieren – und der Magische Radierer lässt sie wie durch Zauberhand verschwinden. Außerdem könnt ihr mit der Funktion „Verbergen“ im Magischen Radierer die Farbe von Objekten auf eurem Foto ändern, damit diese mit dem Rest des Fotos in Einklang sind und ihr den Fokus des Bildes auf das Wesentliche legen könnt.









Videos mit HDR-Effekt

Ihr könnt den HDR-Effekt bereits bei Fotos nutzen, um dunkle Vorder- und helle Hintergründe auszugleichen (oder umgekehrt). So könnt ihr jedes Detail genießen. Jetzt könnt ihr mit dem HDR-Effekt auch die Helligkeit und den Kontrast in euren Videos verbessern. Das Ergebnis? Eindrucksvolle, ausbalancierte Videos, die ihr sofort mit euren Liebsten teilen könnt.

Exklusive Collagen-Designs

Um euch noch mehr Möglichkeiten beim Erstellen von Collagen in Google Fotos zu geben, erhält der Collagen-Editor einige Updates. Erstens können alle Google Fotos-Nutzer:innen jetzt Designs auf ein einzelnes Foto im Collage-Editor anwenden. Zweitens gibt’s eine Reihe neuer Designs für Google One-Abonnent:innen und Pixel-Nutzer:innen in dem Collagen-Editor. So habt ihr beim Erstellen eurer Collagen mehr Auswahl.

» YouTube: Hohe Qualität nur für Premium-Nutzer? Neuer Test bringt erstes Feature hinter die Bezahlschranke

» Google Built-in: Mercedes-Benz bringt Google Maps und YouTube in das eigene Infotaiment-Betriebssystem

[Google-Blog]