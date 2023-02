Android 13: Google veröffentlicht neue Feature Drop Beta für die Pixel-Smartphones; Android 13 QPR2 Beta 3.2

Nur wenige Tage vor der erwarteten Veröffentlichung von Android 13 QPR2 legt Google noch einmal mit einer weiteren Zwischenversion nach: Erneut recht spät am Abend wurde die dritte dritte Android 13 Beta in der QPR2-Schiene veröffentlicht, die uns noch bis Anfang März begleiten und möglicherweise einige neue Features bringen wird. Der Rollout beginnt ab sofort für alle aktuell unterstützen Pixel-Smartphones, die sich noch oder schon wieder im Beta-Channel befinden.



Google legt noch einmal mit einer neuen Android 13 QPR2 Beta nach, die als aktualisierte dritte Ausgabe, mutmaßlich die letzte, an den Start geht. Bei der QPR Beta handelt es sich um eine monatlich veröffentlichte Version, die jeweils am Ende des Quartals in einer stabilen Version als Feature Drop-Update für die Pixel-Smartphones ausgerollt wird. Hier die kurze Auflistung von Änderungen, die man mit der dritte dritten Beta vorgenommen hat und bisher nur aus einer Problemlösung sowie der 5G-Aktivierung für Jio besteht.

Dieses kleinere Update für Android 13 QPR2 Beta 3 enthält die folgenden Korrekturen: Behebung von Problemen, die manchmal dazu führten, dass der Bildschirm auf einigen Geräten grün blinkte oder andere visuelle Artefakte anzeigte.

Das Jio 5G-Netzwerk ist jetzt für Geräte der Pixel 6- und 7-Serie aktiviert.

Die Beta kann auf allen Pixel-Smartphones zwischen 4a und 7 heruntergeladen werden bzw. wird automatisch über den Beta-Kanal verteilt, wenn ihr euch bereits in diesem befindet. Sollte es wichtige Neuerungen geben, werden wir sie euch zeitnah zusammenfassen, aber bei einer aktualisierten zweiten Beta ist das eher unwahrscheinlich. Alle Neuerungen der dritten Beta findet ihr in diesem Artikel.

