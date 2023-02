Android: Wie wird das Wetter? Google bringt wohl neues Design mit Dark Mode in die Websuche (Screenshots)

Viele Nutzer dürften sich bei Google mehr oder weniger regelmäßig über das Wetter informieren und haben dazu nicht nur verschiedene Möglichkeiten, sondern erhalten auch noch unterschiedliche Oberflächen. Schon vor einigen Wochen wurde eine aktualisierte Oberfläche gesichtet und jetzt gibt es überraschend einen Dark Mode für die Webversion. Dieser scheint allerdings nur versehentlich und automatisiert zu erscheinen. Das neue Design bietet mehr Informationen, Möglichkeiten und eine veränderte Detailstruktur.



Wer sich bei Google über das Wetter informieren möchte, kann das nicht nur per Homescreen-Widget oder im Assistant oder anderen Quellen wie News und Discover tun, sondern natürlich auch in der Websuche. Alle Produkte bieten unterschiedliche Darstellungen und Detailgrade, was sich tatsächlich auch in der Websuche selbst fortsetzt. Desktopnutzer sehen eine völlig andere Version als Nutzer eines mobilen Browsers. Und wer die Google-App auf dem Smartphone nutzt, sieht wieder eine andere Oberfläche.

Nachdem man in den letzten Monaten an der Version innerhalb der Google-App geschraubt hat, folgte die Version im mobilen Webbrowser. Allerdings gibt es keine Annäherung an eine andere Variante, sondern man setzt weiterhin auf Abgrenzung zueinander – warum auch immer. Die neue Version zeichnet sich dadurch aus, dass deutlich mehr Details zur Prognose zu sehen sind und eine neue Struktur verwendet wird. Statt wie in der Android-App zwischen Tagen zu wechseln und alle Details zu sehen, gibt es hier alle Tage mit per Tab wechselnden Details.

Zusätzlich zu diesem neuen Design ist jetzt durch ein Update ein Dark Mode aufgetaucht, der wohl nicht Teil des offiziellen Rollouts ist. Dieser zeigt sich durch eine vollständig verdunkelte Oberfläche im Stil der restlichen Websuche, spart aber eine Abdunklung der großen Frosch-Grafik aus. Es ist zu erwarten, dass man derzeit daran arbeitet und es wohl versehentlich an die Systemeinstellungen geknüpft hat. Auf den folgenden Screenshots seht ihr die neue Oberfläche, am dritten den versehentlichen Dark Mode.









Neue Browserversion

Google App-Version (iOS & Android)

Dark Mode

