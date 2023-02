Pixel Update: Viele neue Details zum Pixel Tablet und Pixel Glass; neue Pixel 7-Anleitungen, Wallpaper & mehr

Die erste Pixel-Woche im Februar geht zu Ende und hatte einige interessante Details rund um die kommenden Pixel-Produkte im Gepäck. Wir haben einige neue Infos über das Pixel Tablet erfahren, langsam zeichnet sich auch die smarte Brille Pixel Glass ab und Nutzer aktueller Produkte durften sich über Updates und Downloads freuen. In unserem wöchentlichen Pixel Update fassen wir noch einmal alles Wichtige der letzten sieben Tage zusammen.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche hat uns wieder täglich neue Informationen zu den kommenden Geräten beschert, wobei es vor allem beim Pixel Tablet langsam ernst wird, das immer wieder mit neuen Informationen leakt. Aber auch rund um die kommende AR-Brille Pixel Glass gab es interessante Infos, die den Aufbau eines gesamten Ökosystems mithilfe von Samsung Qualcomm erwarten lassen. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Tablet im Smart Display-Modus

Das erste Pixel Tablet der neuen Generation soll durch einen Smart Display-Modus begeistern, denn Google will die beiden Geräteklassen offenbar zusammenführen. Weil man wohl große Stücke auf diese Funktion hält und als erster großer Hersteller so etwas anbieten möchte, hat man das Feature schon vor einigen Monaten überraschend ausführlich vorgestellt – inklusive Video. Weil es neue Entwicklungen gibt und möglicherweise auch Apple mit einer solchen Doppelnutzung einsteigt, zeigen wir es euch noch einmal.

Das Video ist sehr interessant, denn man zeigt das Pixel Tablet, das Dock und auch das Gesamtprodukt in voller Pracht. Sichtbar wird die Funktion und auch die Verbindung zwischen beiden Geräten. Sowohl das Aufdocken als auch das Abdocken geht sehr einfach und soll dennoch stabil sein.

» Das ist das Pixel Tablet im Smart Display-Modus









Alle Infos zum Pixel Fold

Das Pixel Fold hat seine Schatten schon lange vorausgeworfen, denn das Smartphone wurde mehrfach verschoben, soll 2023 aber endlich auf der Roadmap stehen. In den letzten Monaten ist das erste faltbare Google-Smartphone sehr häufig geleakt worden, sodass es wieder einmal Zeit für eine Zusammenfassung geworden ist. Wir zeigen euch alle Infos, Spezifikationen und Bilder des Smartphones, das wir für Herbst dieses Jahres parallel zum Pixel 8 erwarten.

» Alle Informationen zum Pixel Fold

Pixel 7 Teardown Wallpaper

Google hat für die „Pixel Superfans“ eine Reihe von Grafiken veröffentlicht, die das Pixel 7 im Teardown zeigt – dem wohl ordentlichsten Teardown überhaupt. Das Bild sieht schick aus und eignet sich mit einer optimierten Anordnung überraschend gut als Hintergrundbild. Sowohl auf dem Pixel 7 als auch auf anderen Pixel-Smartphones. Wir zeigen euch das Wallpaper und zeigen, wo ihr es herunterladen könnt.

» Hier gibt es den Pixel 7 Teardown-Wallpaper

Neue Infos zum Pixel Tablet

Statt zwei Geräten wird es in diesem Jahr überraschenderweise doch nur ein einziges Pixel Tablet geben. Das könnte so manche zuvor geleakte Strategien und Informationen umschmeißen, sodass wir zum Teil von vorn beginnen müssen. Im folgenden Artikel haben wir die neuen Informationen zum Pixel Tablet zusammengefasst, das als „Pixel Tablet“ auf den Markt kommen soll, aber wohl tatsächlich das „Pixel Tablet Pro“ ist.

» Die neuen bekannten Infos zum Pixel Tablet

Pixel 7 Reparaturanleitungen

Wer sein Smartphone liebt, der will es vielleicht im Schadensfall auch reparieren, statt ersetzen. Google hat wirklich sehr umfangreiche und nett gestaltete Reparaturanleitungen in französischer Sprache veröffentlicht. Das macht das sprachliche Verständnis zwar nicht unbedingt leichter, aber die sehr umfangreich bebilderte Anleitung ist besser als gar nichts und kann auch interessierten Nutzern einen Einblick darin geben, wie das Smartphone aufgebaut ist. Sollte man als Pixel 7-Nutzer in der Sammlung haben.

» Hier gibt es die Pixel 7-Reparaturanleitungen









Pixel Buds A Probleme & Fix

Die Pixel Buds A-Kopfhörer haben zu Beginn der Woche ein Update erhalten, das zwar ohne Changelog auskam, aber leider ein dickes Problem im Gepäck hatte: Plötzlich ließen sich keine Verbindungen mehr zu neuen Geräten einrichten. Das ist für aktive Nutzer unschön, aber nicht ganz problematisch. Schwerer wiegt es da schon bei neuen Nutzern, die die Kopfhörer gar nicht erst nutzen können. Glücklicherweise hat man schnell reagiert und rollt in diesen Tagen das nächste Bugfix-Update aus. Sozusagen ein Bugfix-Fix.

» Pixel Buds A mit Pairing-Problemen

» Das Pixel Buds A Bugfix-Fix ist da

Pixel Tablet mit Stifteingabe und Akkuschoner

Das Pixel Tablet wusste in den letzten Monaten immer wieder zu überraschen und die jüngsten Berichte hatten noch einmal nachgelegt: Das Pixel Tablet soll über eine Stiftbedienung verfügen, die gerade bei Notizen sehr praktisch sein kann. Bestätigt ist das bisher nicht, aber es gibt zahlreiche Hinweise auf die Stiftanbindung, Google Keep als neue Notizen-App sowie die Erinnerung an das Aufladen des Stifts.

Außerdem gibt es Informationen zu einem Akkuschoner, der dafür sorgen soll, dass das Tablet trotz Dauer-Aufladen im Smart Display-Modus heil bleibt und der Akku nicht zu schnell in die Knie geht. Dennoch soll es im Tablet-Modus lange durchhalten.

» Alle Infos zur Pixel Tablet-Stifteingabe und dem Akkuschoner

Pixel Glass ist Teil eines ganzen Ökosystems

Die smarte Datenbrille Google Glass bekommt mit Pixel Glass zehn Jahre später einen Nachfolger. Google hatte das schon vor längerer Zeit angekündigt, aber erst in dieser Woche hat man deutlich gemacht, welche Schwerpunkte man sich setzt: Die Mixed Reality auf Basis von Android. Gemeinsam mit Samsung und Qualcomm will man ein Ökosystem an Geräten, Software und Apps entwickeln und könnte das schon im Laufe der nächsten Monate starten.

» Alle Infos zur Google-Samsung-Qualcomm-Kooperation









Pixel Tablet: Neuer Hub Modus kommt

Das Pixel Tablet ist Stammgast bei den Leakern und dank der aktuellen Android 13 QPR2 Beta 3 haben wir erneut einen Einblick in das Gerät bekommen. Denn Android 13 QPR2 dürfte die Betriebssystem-Version sein, mit der das Pixel Tablet auf den Markt kommt. Hinter den Kulissen der Software zeigt sich der neue Hub Modus, der wohl zukünftig von vielen Smart Displays auf Android-Basis eingesetzt werden soll. Leider ist die Oberfläche noch nicht zu sehen, aber dafür die Einstellungsmöglichkeiten.

Es zeigt sich, dass dieser Modus einen Sperrbildschirm besitzt, dass man das ‚auf einen Blick‘-Widget einsetzt, um Informationen zu liefern und natürlich auch die Uhrzeit in anpassbarer Form auf diesen Bildschirm bringt. Es wird nur eine Frage von Tagen sein, bis wir die finale Oberfläche erstmals zu sehen bekommen.

» Alle Infos zum Pixel Tablet Hub Modus

