Pixel 7 Wallpaper: Googles exklusiver Teardown für Pixel Superfans – Pixel 7 Pro-Inneres als Hintergrundbild

So wie viele Geräte, wurden auch die Pixel 7-Smartphones im vergangenen Jahr sehr genau unter die Lupe genommen und dabei natürlich auch in mehreren Teardowns zerlegt. Aber es braucht nicht immer bastelfreudige YouTuber, denn auch Googles Pixel-Team selbst gibt interessante Einblicke: Aus einer vor einiger Zeit veröffentlichten Aufnahme wurde nun ein Smartphone-Wallpaper gebastelt.



Teardowns und Härtetests gehören bei neuen Flaggschiff-Smartphones zum Standard, sodass wir oftmals kurz nach dem Verkaufsstart – manchmal auch schon vorher – interessante Einblicke in das Innere der Geräte bekommen. Für die exklusive Gruppe der Pixel Superfans hat Google schon im vergangenen Jahr eine Grafik veröffentlicht, die das Innenleben des Pixel 7 Pro in hoher Auflösung zeigt und viel über die verbauten Komponenten verrät.

Weil das natürlich kein Geheimnis ist und es ohnehin zahlreiche Teardowns gibt, hat Google so etwas einfach selbst veröffentlicht und in einer wirklich aufgeräumten Ansicht die einzelnen Schichten und Komponenten abgebildet. In der Form hat man das bisher noch nicht gesehen, denn wenn handelsübliche Geräte zerlegt werden, sieht das meist nicht ganz so ordentlich aus. Tatsächlich sind so manche Komponenten verklebt oder nur mit Aufwand zu lösen. Glaubt man dem Bild, wird das Pixel 7 Pro nur von gerade einmal 11 Schrauben zusammengehalten.

Die Bastler von 9to5Google haben sich jetzt das Originalbild von Google geschnappt, ein wenig angepasst und daraus ein Hintergrundbild gebastelt, das sich auf dem Pixel 7 oder Pixel 7 Pro recht gut macht. Es sieht nicht nur schick, interessant und ein wenig nerdig aus, sondern passt auch gut zum Material You-Design. Denn die Algorithmen wählen den pinken Rahmen als Primärfarbe und einige goldfarbene Bestandteile als Akzentfarben.









Oben seht ihr sowohl das Bild in der Einzelansicht als auch als festgelegter Wallpaper inklusive den Material You-Farben. Sieht doch schick aus und kann man mal nutzen. Vielleicht kein Wallpaper für jeden Nutzer, aber allein schon aus Interesse an den verbauten Komponenten kann man sich das als Pixel 7-Nutzer einmal herunterladen und auf dem Gerät speichern. Ob noch weitere Aufnahmen in anderen Farben oder auch vom Pixel 7 (nicht Pro) existieren, konnte ich leider nicht herausfinden.

Ihr könnt euch das Bild in voller Auflösung bei 9to5Google herunterladen.

Schon vor zwei Jahren hatte Google solche Aufnahmen für das Pixel 5 veröffentlicht.

