Pixel Fold: Umfangreiche Leaks zu Googles faltbarem Smartphone – alles was bisher bekannt ist (Galerie)

Nach einer langen Entwicklungszeit und mehreren Verschiebungen wird Google voraussichtlich im Herbst das Pixel Fold vorstellen und auf den Markt bringen. Das erste faltbare Google-Smartphone soll parallel zum Pixel 8 auf den Markt kommen und ist in den vergangenen Monaten immer wieder recht umfangreich geleakt worden. In diesem Artikel fassen wir alle bisher bekannten Infos zum Foldable zusammen.



Google arbeitet schon sehr lange an der Unterstützung faltbarer Smartphones, denn schon mit Android 10 wurden erste Möglichkeiten für mehrere Displays sowie in der Größe veränderbare Displays in das Betriebssystem gebracht. Mindestens genauso lange dürfte man wohl auch die Pläne für ein eigenes Foldable in der Schublade haben, bei dessen Entwicklung es aber offenbar einige Stolpersteine gegeben hat, die mehrfach aus dem Weg geräumt werden mussten.

Immer wieder gab es Berichte über ein faltbares Pixel und viele Leaker hatten sich mehrmals auf Erscheinungsdaten festgelegt, die dann doch verstrichen sind. Zuerst war es Ende 2020, dann Mai 2021, dann fast schon mit Nachdruck unbedingt Ende 2021 oder allerspätestens Anfang 2022. Anfang 2022 wurde dann aus etwas zuverlässigerer Quelle bekannt, dass Google das fast-fertige Gerät erneut um mindestens ein Jahr verschoben hat. Anfang 2023 sollte es soweit sein, dann verschob es sich auf Mai 2023 und jetzt sind sich die Leaker absolut sicher, dass es im Oktober 2023 soweit sein wird. Wir sollten würfeln.

Tatsächlich wurde das Projekt aber nicht nur ständig verschoben, sondern sogar mehrfach neu gestartet. So gab es bereits drei Codenamen für das faltbare Gerät: Zuerst Passport, dann Pipit und mittlerweile sind wir bei Felix. Ein neuer Codename deutet darauf hin, dass man jeweils nochmal ziemlich von vorn begonnen hat, sodass die in den letzten Jahren kursierenden Informationen sich immer wieder ändern konnten.









Die Liste der erwarteten Spezifikationen hat sich im Laufe der Zeit mehrfach gefüllt und auch wieder verändert, aber dennoch sollten die unten stehenden Informationen nach aktuellem Stand weitestgehend korrekt sein. Egal ob es im Mai oder im Oktober erscheint, an den Spezifikationen wird Google bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr rütteln können. Ein Fragezeichen ist hinter dem Tensor-SoC, denn zuletzt ging man von der Nutzung des Tensor G2 aus. Doch weil das Pixel 8 mit dem Pixel G3 starten wird und das Pixel Fold wohl parallel dazu kommt, tippe ich eher auf die dritte Generation. Die Infos zu den acht Kernen stammen von einem Geekbench-Leak.

Erwartete Spezifikationen

Interne Bezeichnung: Felix

Produktbezeichnung: Pixel Fold / Pixel Notepad (Fold gilt mittlerweile als sehr wahrscheinlich)

(Fold gilt mittlerweile als sehr wahrscheinlich) SoC: Tensor G3 Octa-Core (4x 1,8 Gigahertz, 2x 2,35 Gigahertz, 2x 2,85 Gigahertz)

Display außen: 5,79 Zoll; 1080 x 2100 Pixel

Display innen: 7,6 Zoll; 1840 x 2208 Pixel

Hauptkamera(s): Sony IMX787 mit 64 Megapixel

Farben: Chalk (Weiß) & Obsidian (Schwarz)

Abmessungen: 5,7mm stark

Lautsprecher: Stereo; einer links oben, einer rechts unten (ausgeklappt)

Verkaufspreis: 1799 Dollar

Verkaufsstart: Oktober 2023

Kamera und Fingerabdruckscanner

Bei einem faltbaren Smartphone muss man einige Dinge anders angehen oder gar doppelt verbauen, denn es gibt zwei Displays und somit auch zwei Flächen, mit denen Nutzer interagieren. Für das Pixel Fold bedeutet das, dass Google wohl nicht weniger als fünf Kameras verbauen wird. Laut den Renderbildern sind es drei auf der Rückseite, so wie man das vom Pixel 7 Pro kennt. Dann noch eine weitere, die in das Außendisplay integriert ist. Im Innendisplay benötigt man noch eine weitere, sodass wir bei fünf sind.

Schon seit einigen Monaten ist bekannt, und es deckt sich auch mit den Renderbildern, dass es auf der Innenseite keine Im-Display-integrierte Kamera geben wird, sondern diese im Rahmen verbaut ist. Warum man sich für diese Variante entschieden hat, lässt sich noch nicht mit Sicherheit sagen. Ähnlich sieht es übrigens mit dem Fingerabdruckscanner aus, den man bei diesem Gerät wieder an der Seite platziert, statt ihn in gleich zwei Displays integrieren zu müssen.

Das Pixel Fold / Pixel Notepad in voller Pracht

Immer wieder gab es in den letzten Wochen größere Renderbilder-Leaks rund um das Pixel Fold. Wir haben euch alle bisher bekannten Bilder sowie Videos mit Animationen erst vor wenigen Tagen in diesem Artikel zusammengefasst. Hier nur eine schnelle Auswahl, denn die gesamte Galerie würde hier den Rahmen sprengen.

















Google entdeckt große Displays

Wir dürfen gespannt sein, welche Rolle das Pixel Fold mittelfristig für Google spielen wird. Lange Zeit hat man sich nur auf Smartphones und Chromebooks konzentriert, während die mobilen Geräte mit großen Displays keine Rolle gespielt haben. Doch mit dem Einstieg in den Tablet-Markt und den Foldable-Markt geht man die großen Displays gleich von zwei Seiten an und hat dementsprechend auch Android für diesen Einsatz vorbereitet.

Sowohl Google als auch Samsung sehen in den Foldables noch eine große Zukunft und es wird sich zeigen müssen, ob das tatsächlich so ist. Erst einmal muss sicherlich der Preis runter, denn für knapp 1800 Dollar kann man sich ein gutes Smartphone, ein gutes Tablet und einen Laptop / Chromebook kaufen und hat im Optimalfall sogar noch Geld über. Stattdessen bekommt man ein unförmiges Smartphone, ein unförmiges Tablet-Display und ein noch immer vergleichsweise kleines Display. Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, ich bin noch nicht von Foldables überzeugt. Aber das darf sich gerne mit dem Pixel Fold ändern.