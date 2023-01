Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Google veröffentlicht umfangreiche Reparaturanleitungen – solltet ihr haben (Download)

Mit den Pixel 7-Smartphones hat Google weitere Fortschritte in Richtung einfacher Reparierbarkeit gemacht und die Weichen darauf gestellt, dass die Nutzer die häufigsten Probleme selbst beheben können. Jetzt hat man eine wirklich umfangreiche und sehr detaillierte Reparaturanleitung für Pixel 7 und Pixel 7 Pro veröffentlicht, die sich alle Besitzer sichern sollten. Es gibt aber einen kleinen Haken.



Smartphones oder allgemein moderne technische Geräte zu reparieren, ist sicherlich nichts für Jedermann, aber wer es sich zutraut und im besten Fall etwas Erfahrung hat, hat mit den Pixel 7-Smartphones gute Karten. Denn Google hat in Reparierbarkeits-Scores zugelegt und kooperiert seit einiger mit iFixit für den offiziellen Vertrieb von Ersatzteilen. Bei iFixit findet man recht gute Anleitungen, aber auch Google selbst bietet jetzt eine solche an.

Aufgrund der Gesetzgebung in Frankreich hat Google Reparaturanleitungen für die aktuellen Pixel-Smartphones veröffentlicht, die wirklich extrem ins Detail gehen, jeden Schritt umfangreich beschreiben, stark bebildern und noch dazu ansprechend aussehen. Fast schon ein Schmöker, den man sich mal zum Blättern zu Gemüte führen kann. Wenn da nicht ein kleines Detail wäre, das deutschen Nutzern die Freude trüben könnte: Die Anleitungen sind nur in französischer Sprache abrufbar.

Wer sich das Innere des Smartphones ansehen oder die einzelnen Schritte für Reparaturen und Ausbauten sowie Einbauten ansehen möchte, kann das natürlich dennoch tun. Selbst ohne Sprachkenntnisse könnt ihr einiges lernen. Und wenn es dann doch an die Praxis geht, wird es eben per Google Translate oder einem beliebigen anderen Tool übersetzt.









Tipp zur Übersetzung:

Es gibt zahlreiche Online-Tools (auch der Google Übersetzer), die ganze PDFs übersetzen können. Allerdings habe die meisten ein Seiten- oder Größen-Limit und ich habe keinen einzigen gefunden, der die Pixel-Dokumente kostenfrei übersetzen könnte. Daher mein Tipp: Teilt die Anleitung in zwei Teile oder exportiert nur die für euch benötigten Seiten als eine neue PDF-Datei. Diese könnt ihr dann auch mit den Limits übersetzen lassen und habt anschließend ein deutsches Dokument.

Ist natürlich nicht ganz ideal, aber wenn man an die typischen gedruckten Anleitungen mit sehr schlechtem Deutsch denkt, dann können die Automatismen locker mithalten. Es ist nicht zu erwarten, dass Google diese Anleitungen in deutscher Sprache bereithält, bevor dies nicht in diesem Umfang gesetzlich gefordert ist. Schade eigentlich, denn wenn man schon eine solch gute Anleitung erstellt, dann könnte man sie auch zum Ankurbeln des Ersatzteilverkaufs in anderen Sprachen anbieten.

» Pixel 7 Anleitung

» Pixel 7 Pro Anleitung

» Pixel 6a Anleitung

