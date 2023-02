Pixel Update: Updates für Pixel 7, Pixel Watch und Buds kommen, aktuelle Probleme und interessante Einblicke

Eine weitere Pixel-Woche im Februar geht zu Ende und hielt wieder viele interessante Details, neue Informationen sowie Ausblicke auf kommende Produkte bereit. Nicht nur das bevorstehende Pixel Feature Drop wirft seine Schatten voraus, sondern auch der baldige Release des Pixel Tablet und mehr. Auch zu aktuellen Pixel-Geräten gab es einiges zu erfahren. In unserem wöchentlichen Pixel Update fassen wir noch einmal alles Wichtige der letzten sieben Tage zusammen.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche hat uns wieder einige neue Informationen zu kommenden Geräten wie dem Pixel Tablet beschert, hielt aber auch Updates für bestehende Produkte sowie den ersten Ausblick auf das baldige Pixel Feature Drop bereit. Außerdem gibt es interessante Einblicke in die Pixel 7-Produktionskosten, kommende Features sowie die Hoffnung auf einen baldigen Bugfix für die Pixel 7-Smartphones. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 7-Produktionskosten

Google verkauft beide Pixel 7-Smartphones zu sehr attraktiven Preisen, denn es kommt nicht ganz so häufig vor, dass Verkaufspreise von Smartphones begeistern. Aber wie sieht es denn auf der anderen Seite mit Googles Produktionskosten aus? Marktforscher haben sich das jetzt einmal genauer angesehen und eine umfangreiche Statistik dazu aufgestellt, wie viel die einzelnen verbauten Komponenten kosten und woher diese stammen.

Schaut mal herein, ist recht aufschlussreich und zeigt, dass das Pixel 7 aus Kostensicht ein halbes Samsung-Smartphone ist und die wichtigsten Komponenten vom wichtigen südkoreanischen Partner stammen.

» Details zu den Pixel 7-Produktionskosten









Fixed on Pixel

Google hat rund um den Super Bowl die „Fixed on Pixel“-Kampagne gestartet, die die starken Bildbearbeitungsfunktionen der Pixel 7-Smartphones hervorhebt. Dabei geht es darum, dass wohl auch iPhone-Nutzer ihre Bilder an ein Pixel-Smartphone senden, um diese zu optimieren. Das dürfte im Alltag eher selten vorkommen, aber dennoch ein interessanter Gedanke und wichtiger Marketing-Gag für die Pixel 7-Smartphones, die nicht nur mit ihrer Kamera, sondern auch der Nachbearbeitung punkten wollen. Schaut euch das Video einmal an.

» Das sind die magischen Pixel 7 Foto-Funktionen

Aktuelle Pixel-Produkte sind sehr erfolgreich

Die Marke Pixel hat für Google eine wachsende Bedeutung, sowohl in puncto Umsatz als auch strategisch. CEO Sundar Pichai hat verraten, dass die aktuellen Pixel-Smartphones die bisher bestverkauften des Unternehmens sind und somit das gesamte Pixel-Ökosystem weiter wächst. Außerdem möchte man in Zukunft noch mehr in das Pixel-Portfolio investieren und dieses ausbauen.

» Google spricht von erfolgreichen Pixel-Produkten

Googles Pixel kopiert Apple

Das Pixel-Portfolio ist nicht nur sehr erfolgreich, sondern lässt sich auch zunehmend von Apples i-Portfolio inspirieren. Es fällt auf, dass es für fast jedes mobile Apple-Produkt mittlerweile ein Pixel-Produkt gibt und sich die Sortimente in vielen Punkten ähneln. Das ist keine schlechte Sache und schafft eine interessante Alternative für Apple-Nutzer, falls sie eines Tages dennoch zu Android wechseln möchten.

» Google ist auf Apples Spuren

Scroll-Probleme mit dem Pixel 7

Nutzer der Pixel 7-Smartphones berichten schon seit mehreren Monaten von Scroll-Problemen, die sich unterschiedlich zeigen – hauptsächlich durch Lags zwischen Scroll-Bewegung und der Reaktion auf dem Display. Mit dem nächsten Pixel Feature Drop inklusive des Pixel-Updates soll dieses Problem gelöst werden. In der Android 13 QPR2 Beta 3 ist es schon jetzt behoben. Das lässt hoffen.

» Google kündigt Pixel 7-Fix an









Wie erfolgreich ist die Pixel Watch?

Wie erfolgreich ist Googles erste Smartwatch? Diese Frage steht schon seit längerer Zeit im Raum und jetzt gibt es neue Zahlen ein recht eindeutiges Indiz dafür, dass die Anzahl der aktiven Geräte bei etwa 500.000 liegt. Vielleicht noch etwas weniger, denn nur eine einzelne Pixel Watch-exklusive Apps konnte bisher die Marke von einer halben Million aktiven Installationen brechen.

» Pixel Watch wohl 500.000x verkauft

Pixel Buds Pro bekommen Dynamic Spatial Audio

Die Pixel Buds Pro haben mit dem letzten Update Anfang des Jahres endlich das längere Zeit versprochene Spatial Audio erhalten. Das legte den Grundstein für eine Erweiterung, die sich jetzt abzeichnet und ebenfalls mit dem nächsten Pixel Feature Drop ausgerollt werden sollte. Dabei geht es um das dynamische Spatial Audio, das auf die Kopfbewegungen des Nutzers reagieren und entsprechend die Sound-Richtungen drehen soll.

» Pixel Buds Pro erhalten dynamisches Spatial Audio

Pixel Watch mit Sturzerkennung

Die Pixel Watch wird eine Sturzerkennung erhalten und darauf reagieren können. Wird ein Sturz erkannt und eine mögliche Falscherkennung nicht innerhalb einiger Sekunden abgelehnt, wird automatisch der Notruf kontaktiert. Allerdings wird das in Deutschland nicht funktionieren, was von Google von vornherein angekündigt wurde. Dennoch wäre eine Sturzerkennung mit Benachrichtigung anderer Personen denkbar.

» Pixel Watch bereitet Unfallerkennung vor

Pixel 7 mit gebrochenem Kameraglas

Schon seit Dezember berichten Pixel 7-Nutzer davon, dass das Kameraglas ohne äußere Einwirkung bricht. Immer die gleiche Stelle, immer das gleiche Schadensbild und leider auch immer die gleiche Reaktion von Google: Nämlich gar keine. Man bietet den Nutzern eine kostenpflichtige Reparatur an, sieht das aber nicht als Garantiefall. Die Geschichte dürfte jedem bekannt sein, doch weil es immer wieder Spekulationen über eine Fake-Kampagne gibt, greifen wir das nach einigen Wochen Stille noch einmal auf.

» Noch immer Berichte über Pixel 7-Kameraglas

Pixel Watch erhält App-Update

Die Pixel Watch Companion-App für Smartphones erhält ein Update, das eine Reihe von Verbesserungen für die Smartwatch auf die Smartphones bringt. Allerdings handelt es sich nur um Detailverbesserungen, denn die großen Brocken werden wohl nur unter der Haube vorbereitet und schon in wenigen Tagen im Zuge des Pixel Feature Drop für alle Nutzer ausgerollt und freigeschaltet.

» Das steckt im Pixel Watch App-Update









Pixel-Aktionen im Google Store

Im deutschen Google Store gibt es in diesen Tagen viele neue Aktionen rund um die Pixel-Smartphones Pixel 7, Pixel 7 Pro sowie Pixel 6a. Aber auch Rabatte auf die Pixel Watch-Modelle sowie die Pixel Buds werden derzeit angeboten. Es lohnt sich, einmal vorbeizuschauen, denn ihr könnte in Kombination mit einer anderen Aktion bis zu 150 Euro sparen – und das ist in der derzeit eher schwachen Aktionszeit gar nicht so schlecht.

» Aktuelle Pixel-Aktionen im Google Store

