Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Nutzer berichten von Problemen beim Scrollen – Pixel Feature Drop soll es beheben

Google hat mit den Pixel 7-Smartphones recht erfolgreiche und auch sehr solide Geräte auf den Markt gebracht, bei denen bisher Software-seitig kaum Probleme aufgetreten sind. Doch offenbar von Beginn an berichten vereinzelt Nutzer von Problemen beim Scrollen, die erst jetzt von Google bestätigt wurden. Ein Fix soll schon im März mit dem nächsten Pixel Feature Drop ausgerollt werden.



Gute Nachrichten für alle Nutzer der Pixel 7-Smartphones, denen in den letzten Monaten Probleme beim Scrollen aufgefallen sind. Google hat die Berichte nach langer Zeit endlich bestätigt und einen Fix angekündigt, der schon mit einem der nächsten Updates ausgerollt werden soll. Es ist anzunehmen, dass damit das Pixel Feature Drop-Update Anfang März gemeint ist, das in knapp drei Wochen veröffentlicht und auf die Smartphones gebracht werden soll.

We are aware of this issue and working on improvements for an upcoming software update.