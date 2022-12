Pixel Update: Umfangreiche Leaks zu neuen Geräten, starke Updates, beste Smartphone-Kamera, Tipps & mehr

Eine wirklich starke Pixel-Woche geht zu Ende, die uns in den vergangenen Tagen umfangreiche Leaks zu den kommenden Pixel 8-Smartphones, zu beiden Pixel Tablets und eine Roadmap bis in das Jahr 2025 hinein gebracht hat. Googles Smartphones konnten aber auch im Kamera-Blindtest einen Doppelsieg erringen und wir haben euch die wichtigsten Updates der letzten Jahre gezeigt. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche hat wieder viele Neuerungen bereitgehalten, zu denen viele große Leaks gehörten – von Spezifikationen über die geleakte Roadmap bis hin zum bereits im Verkauf befindlichen Pixel Tablet! Aber wir haben auch über Updates berichtet, über die starke Pixel-Kamera und euch Tipps mit auf den Weg gegeben. Schaut kurz drüber, ob ihr etwas Wichtiges verpasst habt. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Alle Pixel Feature Drops im Überblick

Schon seit drei Jahren versorgt Google die Pixel-Smartphones vierteljährlich mit Pixel Feature Drop-Updates. Anfang des Monats war es mal wieder soweit und wir haben anlässlich dessen zurückgeblickt und euch alle Pixel Feature Drops von Dezember 2019 bis zum letzten in Videoform gezeigt.

» Alle Pixel Feature Drops im Video-Rückblick

Screenshot auf der Pixel Watch erstellen

Es ist möglich, Screenshots von der Pixel Watch-Oberfläche zu erstellen. Das ist allerdings unnötig kompliziert und wird daher wohl von kaum jemandem genutzt. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.

Pixel Glass ohne Touch?

Die smarte Augmented Reality-Brille Pixel Glass kommt wohl im nächsten Jahr und bringt einige neue Ansätze mit. Zu denen dürfte auch ein neues Konzept für Eingabemethoden gehören, denn das Touchfeld an der Brille hat möglicherweise keinen Platz mehr. Wir zeigen euch die Alternativen und fassen zusammen, warum die Suche nach der perfekten Methode gar nicht so einfach ist.

» Die schwere Suche nach der perfekten Eingabemethode

Pixel Tablet schon im Verkauf

Das Pixel Tablet könnte schon in wenigen Wochen vorgestellt werden. Dafür spricht jetzt auch, dass sich ein Vorserienmodell bereits im Verkauf befindet bzw. von einem Nutzer in funktionsfähigem Zustand zum Verkauf angeboten wurde. Gut möglich, dass wir das Tablet in den nächsten Wochen noch häufiger zu Gesicht bekommen.

» Pixel Tablet Vorserienmodell im Verkauf

Tensor-Benchmarks nicht mehr so wichtig

Google schraubt seit der letzten Pixel-Generation selbst am Tensor-SoC und setzt mit diesem voll auf KI und Spezialfunktionen im Bereich Kamera, Spracherkennung, Sicherheit, Cloud und der schon angesprochenen Künstlichen Intelligenz. Die reine Taktfrequenz spielt da keine große Rolle mehr, sagt Google.

» Tensor hat andere Qualität als nur Benchmarks

Eine Woche Akkulaufzeit und starke Performance für Pixel Watch?

Google hat das Startup KoruLabs übernommen, das sich auf eine extreme Optimierung von Smartwatches spezialisiert hat. Man kann erstaunliche Werte vorweisen, die von 128 KB Speicherverbrauch über 98 Prozent Idle-Zeit bis hin zu einer Woche Akkulaufzeit reichen. Bleibt abzuwarten, was davon Google übernehmen oder zumindest in die richtige Richtung lenken kann.

» Google übernimmt KoruLabs

» Gesteigerte Performance für die Pixel Watch









Pixel 8 mit Staggered HDR

Die Pixel 8-Smartphones dürften erneut bei der Kamera-Hardware nachlegen. In der aktuellen Google Kamera-App ist das Smartphone nun erstmals aufgetaucht und verrät ein Kamera-Feature, das wiederum auf ein Hardware-Upgrade schließen lässt: Man will Staggered HDR unterstützen, was mit dem aktuellen Samsung GN1 nicht möglich ist. Bei Staggered HDR handelt es sich um eine Technologie, die eine unterschiedliche Pixel-Belichtung zur selben Zeit ermöglicht – im Gegenteil zu HDR, dass dafür mehrere Momente benötigt.

» Das ist Staggered HDR bei den Pixel 8-Smartphones

Bestätigung für Pixel Tablet Pro

Die Google Kamera-App verrät nicht nur die neue Hardware der Pixel 8-Smartphones, sondern erwähnt auch das Pro-Modell des Pixel Tablets. Damit haben wir den nächsten Indikator dafür, dass das Unternehmen an einem Pixel Tablet Pro arbeitet, das man im Gegensatz zum normalen Pixel Tablet bisher nicht offiziell bestätigt hat.

» Pixel Tablet Pro kommt

Offizielle Infos zum Pixel Tablet

Und zurück zum Pixel Tablet: Im Google Store gibt es jetzt eine neue Seite, die offiziell über das Pixel Tablet informiert. Dort verrät man erneut den Doppeleinsatz als Smart Display und nennt die Motivation, die dahintersteckt. Die Argumente sind gut nachvollziehbar und stellen sich im Grunde gegen alle bisherigen Tablets. Kurioserweise schießt man auch ein klein wenig gegen das kommende Pixel Tablet Pro, das sehr wahrscheinlich nicht als Smart Display genutzt werden kann.

» Infos im Google Store zum Pixel Tablet









Großer Leak zeigt Googles Pixel-Roadmap

Was für ein Leak! Eine normalerweise verlässliche Quelle will die Pixel-Roadmap für die nächsten drei Jahre gesehen haben. Es wird verraten, welche Smartphones in den Jahren 2023, 2024 und 2025 kommen. Neue Infos erfahren wir zwar nicht unbedingt, aber dafür viele Bestätigungen sowie das Detail, dass man das gesamte Smartphone-Portfolio wohl künftig auf drei Säulen stellen will. Aber auch die Flaggschiff-Geräte werden bis 2025 auf bis zu vier Geräte ausgebaut. Schaut mal herein, wirklich sehr interessant.

» Das ist Googles Pixel-Roadmap

» Diese Pixel-Smartphones kommen bis 2025

Pixel 7 Pro & Pixel 6a mit bester Smartphone-Kamera

Ein guter Abschluss der Pixel-Woche: Laut mehr als 600.000 Zuschauern des YouTube-Kanals MKBHD haben gleich zwei Pixel-Smartphones derzeit die beste Kamera – Doppelsieg für das Pixel 6a und das Pixel 7 Pro. Es handelt sich um einen Blindtest, bei dem die Nutzer nicht wussten, für welches Gerät sie voten. Kurios: Das deutlich günstigere Pixel 6a schneidet besser ab als das Pixel 7 Pro.

» Smartphone-Kameras im Blindtest

