Pixel-Smartphones: Google hält Benchmarks nicht mehr für wichtig – Tensor-Chip setzt auf ganz andere Stärken

Google hat mit den Pixel 7-Smartphones bereits die zweite Generation des Tensor-Chip eingeführt und sieht sich nach eigenen Angaben nicht unter Druck, die höchsten Plätze in den Benchmark-Vergleichen mit der Konkurrenz zu erklimmen. Denn die Stärken von Tensor liegen nicht allein in den nackten Leistungsdaten des Chips, sondern viel mehr bei den speziell optimierten Zusatzfunktionen, im KI-Bereich und in der Integration mit Google-Software.



Es war für Google sicherlich kein kleines Risiko, das man mit dem Start des Tensor-SoC in den Pixel 6-Smartphones eingegangen ist. Denn die Entwicklung eines solchen Chips ist nicht nur sehr kostspielig und zeitintensiv, sondern kann als Herzstück des Smartphones das gesamte Produkt gefährden. Doch bis auf die Update-Probleme (von denen später niemand mehr sprechen wird) ist alles gut gegangen und durch die sehr enge Kooperation mit Samsung hat man sich sehr starke und kompetente Starthilfe geholt. Auf diesem Fundament kann man aufbauen.

Vor wenigen Wochen hieß es im ‚Made by Google‘-Podcast, dass man mit Tensor nicht nur auf die Benchmarks blickt, sondern sich mehr mit anderen Dingen beschäftigt. Man muss nicht den schnellsten und auf dem Papier besten Chip, sondern viel mehr den Intelligentesten. Man nimmt sich da also selbst ein bisschen aus der Wertung und sieht Tensor einfach nur als Puzzleteil für das perfekte Endprodukt. Und dabei muss es sich nicht immer um ein Smartphone handeln, denn Tensor soll schon bald auch in anderen Produkten zum Einsatz kommen.

Immer wieder kommt die Bezeichnung „Ambient Computing“ ins Spiel. Damit meint man Produkte, die ganz nach Steve Jobs-Manier einfach nur ihre Arbeit erledigen und die Nutzung so angenehm wie nur möglich machen. So wie man das schon mit den KI-Features in der Software seit vielen Jahren tut, überträgt sich das jetzt mit Tensor auf die Hardware.

Monika Gupta, Produktmanagerin Pixel

Like on Pixel 6 and Pixel 7, you can see all the amazing innovations that we have landed, and a lot of them were like the first on Pixel. So we’re very comfortable with that approach

…overall vision for us and for Tensor family is really all about ambient computing. Ambient computing means that the technology is making your life easier. I think we have a lot of evidence of this that we talked about today, whether it’s making photography easier, whether it’s making phone calls and how you use your phone, like your day-to-day tasks, easier.

I would say we build upon that vision of ambient computing and figure out how to do super complex, nuanced things in the chip in a power-efficient way that are going to unlock some of those ambient computing experiences.