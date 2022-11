Pixel 8 & Tensor: Neue Informationen zum Google-Chip Tensor G3 – setzt auf Samsung und neue Fertigung

Google wird im nächsten Jahr die Pixel 8-Smartphones auf den Markt bringen, die auch in der kommenden Generation wieder auf den hauseigenen Tensor SoC setzen werden. Dieser wird als Tensor G3 in die dritte Generation gebracht und ist jetzt erneut bei Leakern aufgetaucht. Google wird auch weiterhin auf Samsung als wichtigen Partner setzen und den Chip mit einer verbesserten Technologie fertigen.



Der Tensor SoC wurde von Google gemeinsam mit Samsung entwickelt und basiert auf deren Exynos-Plattform, die im kommenden Jahr wohl selbst bei Samsungs Flaggschiff-Smartphones nicht mehr zum Einsatz kommt. Das könnte Kapazitäten für Google freischaufeln, das für die dritte Tensor-Generation weiterhin daran festhält. Laut neuen Informationen soll Tensor G3 auf dem 3nm-Fertigungsprozess basieren, statt wie die Vorgenerationen auf 5nm. Ein wichtiger Schritt.

Weiterhin wurde bekannt, dass auch in der dritten Generation ein Samsung-Modem verbaut sein soll, das in der Vergangenheit nicht unbedingt überzeugen konnte. Beim Pixel 6 wurde es als Schwachstelle des Tensor-Chips ausgemacht, bei Pixel 7 soll die Leistung trotz gleichem Bauteil deutlich verbessert sein und offenbar will Google auch beim Pixel 8 die Schwächen des Chips mit Software überdecken. Wenn es funktioniert und für den Endnutzer am Ende das gleiche Ergebnis hat, warum nicht?

Bekannt wurde außerdem, dass die Pixel 8-Smartphones wohl auf die Codenamen „Shiba“ und „Husky“ hören sollen und nicht weniger als 12 Gigabyte RAM verbaut haben. Als zusätzliche Informationen kursieren jetzt die Display-Auflösungen 2268×1080 und 2822×1344. Elf Monate vor dem Release ist das alles andere als sicher, aber dennoch wollen wir euch das natürlich nicht vorenthalten.

