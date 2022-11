Fitbit & Wear OS: Wechsel auf Googles Betriebssystem für Smartwatches ist wohl kein Thema mehr

Seit über zwei Jahren ist Fitbit ein Teil von Google, doch bisher haben Endnutzer nicht viel davon bemerkt und auch die damals erwartete Zusammenführung einiger Plattformen hat es noch nicht gegeben. Aus einem aktuellen Blogbeitrag geht nun hervor, dass Fitbit wohl auch langfristig eigenständig bleiben wird und gar nicht vorhat, auf Googles Betriebssystem Wear OS zu wechseln.



Google hat sich die Übernahme von Fitbit mehr als zwei Milliarden Dollar kosten lassen, doch wie sich das langfristig auszahlen soll, ist bisher noch nicht zu sehen. Wir haben in den letzten Tagen bereits über Fitbits Blick in die Zukunft sowie die Positionierung von Fitbit und Pixel Watch berichtet und dabei ist eines aufgefallen: Fitbit will einige Google-Plattformen zusätzlich nutzen, wie etwa Chromecast, Google Maps oder Google Pay, die eigenen Produkte aber nicht aufgeben.

Im recht langen Blogbeitrag geht man auf viele Dinge ein, aber die Bezeichnung „Wear OS“ fällt kein einziges Mal. Viel mehr klingt es so, dass Fitbit an der eigenen Plattform festhält und keine Smartwatch mit Wear OS auf den Markt bringen wird. Als Google die Übernahme damals öffentlich machte, war von mindestens einer Fitbit-Smartwatch mit Wear OS die Rede. Diese hat es bisher nicht gegeben und so wie es aussieht, wird sie auch nicht mehr kommen.

Es hätte entweder dazu geführt, dass Fitbit zweigleisig mit zwei Betriebssystemen fährt, was sicherlich nicht ganz sinnvoll ist, oder dass Fitbit OS vollständig aufgegeben wird. Aus heutiger Sicht und mit diesen Ankündigungen würde ich aber eher davon ausgehen, dass Wear OS für Fitbit kein Thema ist. Allerdings werden sich dann wohl auch andere Smartwatch-Hersteller fragen, warum sie Googles Wear OS ausprobieren oder zu dieser Plattform wechseln sollten, wenn selbst eine Google-Tochter dieses nicht nutzt…

