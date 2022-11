Fitbit: Es kommen wohl Veränderungen für alle Nutzer – Googles Smartwatch-Tochter blickt in die Zukunft

Google hat vor zwei Jahren die Übernahme von Fitbit abgeschlossen und spätestens seit diesem Zeitpunkt haben beide Unternehmen im Hintergrund daran gearbeitet, die bisher völlig voneinander getrennten Plattformen zu verknüpfen. Bisher ist davon nur wenig zu sehen, doch im Fitbit-Blog gibt das Unternehmen nun einige Einblicke in zukünftige Pläne und unterstreicht die Stärken, die Google zu Fitbit gebracht hat.



Die Ankündigung der Fitbit-Übernahme liegt schon gut drei Jahre zurück, der Abschluss der Übernahme knapp zwei Jahre und bisher haben vor allem Fitbit-Nutzer noch nicht viel von der Übernahme bemerkt. Aber auch Google hat die Fitbit-Stärken bisher noch nicht vollständig für die Pixel Watch oder Wear OS ausgespielt – aber das soll wohl noch kommen. Im Fitbit-Blog beschreibt man den aktuellen Weg und zeigt auf, von welchen Google-Stärken Fitbit profitieren kann.

Google bringt Technologie-Power

Jetzt, da unser Know-how im Bereich Gesundheit und Fitness durch die Innovationen von Google in den Bereichen KI, Software und Hardware unterstützt wird, wissen wir, dass es in Zukunft Veränderungen geben wird. Veränderungen, die Fitbit so gut wie möglich machen, um dir – und unserer gesamten Community – zu helfen, auch dein Bestes zu geben.

Es kommt noch mehr. Und wir freuen uns sehr auf die Zukunft, die wir gemeinsam aufbauen.