Android: Das ist das Pixel Update für November – erstes Update für die Pixel 7-Smartphones, Fixes und mehr

Wie erwartet, hat Google gestern Abend das Android-Sicherheitsupdate für November veröffentlicht und wie üblich direkt danach mit dem Rollout auf alle noch unterstützen Pixel-Smartphones begonnen – von der vierten bis zur siebten Generation. Zusätzlich gab es noch ein Pixel Update für Nutzer der Pixel 6- und Pixel 7-Smartphones. Diese beheben einige Probleme und unterstreichen Googles Fokus auf die neuen Generationen.



Der erste Montag eines Monats ist für Pixel-Nutzer immer ein kleiner Feiertag, denn unter normalen Umständen veröffentlicht Google an diesem Tag nicht nur das Android-Sicherheitsupdate, sondern auch ein Pixel Update. Alle drei Monate legt man noch ein Pixel Feature Drop drauf, aber dafür müssen sich die Nutzer noch einen Monat gedulden, um es als vorweihnachtliches Geschenk zu erhalten. Gestern Abend gab es erstmal ein gewöhnliches Pixel Update mit Bugfixes.

Die folgenden Bugfixes wurden für alle Nutzer der Pixel 6- und Pixel 7-Smartphones freigegeben, wobei die neue Generation wenig überraschend noch mit etwas mehr Kinderkrankheiten aufwarten kann als der Vorgänger. Man behebt die in Einzelfällen von Nutzern gemeldeten Probleme mit einem grün-flackernden Display und schraubt am Energieverbrauch, was wohl besonders auf das Pixel 7 Pro abzielt. Außerdem gab es wohl einen Bug in der Google Fotos-App, die zu einem Absturz führen konnte.

Battery & Charging Fix for issue causing increased power consumption while certain apps installed *[1] Display & Graphics Fix for issue occasionally causing green display flicker in in certain conditions *[2]

Optimizations for display power consumption to improve thermal performance in certain conditions *[2] System Fix for issue occasionally causing Photos app to crash when using certain editing features *[2] *[1] Included on Pixel 6, Pixel 6 Pro & Pixel 6a

*[2] Included on Pixel 7 & Pixel 7 Pro









Das erste Update für die Pixel 7-Smartphones

Es ist das erste Update für die Pixel 7-Smartphones, die damit glücklicherweise nicht unter dem gleichen Problem leiden wie die Vorgänger, die bekanntlich in den ersten Monaten nur sehr unzuverlässig von Google versorgt werden konnten. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber ich denke, dass wir auch für die nächsten Monate keine gröberen Probleme mit den Pixel 7-Smartphones zu erwarten haben. Google hat wirklich stabile Smartphones auf den Markt gebracht, wie ich bereits in diesem Artikel aufgeführt habe.

Kein Update für Pixel 4 und Pixel 5

Nutzer von Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5 XL sowie Pixel 5a dürften sich vielleicht fragen, wo ihr Update bleibt, aber leider ist in diesem Monat keines dabei. Gut, dass es keine Bugfixes gegeben hat, kann man eher als positiv einstufen, aber dennoch fällt das Pixel Update damit aus. Hoffen wir, dass die Smartphones kurz vor Weihnachten noch einmal mit neuen Funktionen versorgt werden, die Google zum Dezember-Feature Drop in den Nikolausstiefel steckt.

Noch keine Infos zum Pixel 4-Ablauf

Leider gab es weder im Oktober noch im November Informationen zum Umgang mit dem Pixel 4 und Pixel 4 XL. Die beiden Smartphones haben das End of Life erreicht und werden ab Ende Oktober nicht mehr mit Updates versorgt. Folglich gab es das gestrige Update nicht für die Pixel 4-Smartphones. Bisher hat Google es so gehandhabt, dass es nach ein oder zwei Monaten Pause noch ein großes „Best of“-Update gibt. Vielleicht kommt das im Rahmen des Pixel Feature Drop, angekündigt hat man es bisher aber noch nicht. Denkbar wäre auch ein letztes Update im Januar, denn im Februar können wir schon mit der ersten Android 14 Beta rechnen.

» Android: Google rollt das November-Sicherheitsupdate für die Pixel-Smartphones aus – wieder mit Pixel-Update

» Android 14: Nutzung externer Speichermedien wird wohl flexibler – Google arbeitet an NTFS-Unterstützung