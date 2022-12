Android: Google arbeitet an neuer Material You-Variante – modernes Design in monochromen Farben

Google hat mit Material You bereits die dritte Iteration des Material Designs in viele Apps gebracht und mit einer der nächsten Android-Versionen dürfte man erneut nachlegen – dann aber ohne Farbpracht. Wie die neue Android 13 QPR2 Beta zeigt, arbeitet man an einer monochromen Version, die in einem zurückhaltenden Design umgesetzt werden dürfte. Das könnte als dritte Option angeboten werden.



Material You zeichnet sich im Vergleich zu vorherigen Material Design-Generationen vor allem durch zwei Dinge aus: Mut zu unförmigen Flächen und zu eher bunten Pastellfarben. Letztes muss aber nicht sein, denn im Dark Mode sind auch Material You-Oberflächen dunkel gehalten. Und schon bald kommt neben dem Tag-Modus und dem Nachtmodus noch eine dritte Variante hinzu, die sich erstmals in der Android 13 QPR2 Beta 1 angekündigt hat: Monochrom.

Die neue Variante setzt auf Grautöne in den Farben #333333 und #666666 sowie den dazwischengelagerten Tönen und soll somit eine monochrome Oberfläche ermöglichen, die sich dennoch vom Dark Mode abhebt. Als Grund wird eine zusätzliche Barrierefreiheit angenommen, aber auch mögliche Probleme von Epileptikern mit den bunten Oberflächen sowie auch einfach eine Grundvariante für einen nicht ganz so dunklen Dark Mode. Offizielle Infos gibt es dazu bisher nicht.

Bisher zeigt sich der neue Modus nur auf obigem Screenshot zur Auswahl sowie unter der Haube, aktivieren ließ es sich aber noch nicht.

