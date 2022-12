Pixel Tablet & Pixel Tablet Pro: Google arbeitet an zwei neuen Tablets – Google Kamera bestätigt es erneut

Google dürfte gleich zu Beginn des neuen Jahres das Pixel Tablet vorstellen, über das bereits sehr viel bekannt geworden ist und das sich möglicherweise schon in Produktion befindet. Aber das Gerät kommt nicht allein, sondern einige Monate später wird Google das Pixel Tablet Pro vorstellen, das nun erneut in Quellcodes aufgetaucht ist und damit bestätigt wurde.



Googles Neueinstieg in den Tablet-Markt steht vor der Tür und wird nicht nur von einem, sondern gleich zwei Geräten angeschoben: Zuerst kommt das bereits hinlänglich bekannte Pixel Tablet, das als Smart Display genutzt werden kann und schon mehrfach offiziell gezeigt wurde. Vermutlich erst im Laufe von Android 14 wird Google aber nochmal nachlegen und das Pixel Tablet Pro ankündigen, über das es bisher nur Spekulationen gibt. Mittlerweile kann man aber auch dieses Gerät als bestätigt ansehen.

In der Google Kamera Go-App wurde jetzt erneut das „TangorPro“ erwähnt, wobei „Tangor“ der Codename für das Pixel Tablet ist und es sich somit um das Pixel Tablet Pro handeln muss. Das Gerät scheint aber noch etwas weiter entfernt zu sein, auch wenn der Codename immer wieder auftaucht. Weil sich in den Android Betas gerade ein Tablet-Desktop-Modus entwickelt, gehe ich davon aus, dass es erst mit Android 14 so richtig durchstarten wird. Meine Prognose: Ankündigung des Tablet Pro im Mai und Verkaufsstart im August parallel zum Android 14-Release.

Die Google Kamera Go-App hält übrigens auch schon Informationen zu den Pixel 8-Smartphones bereit, die noch später erscheinen werden:

