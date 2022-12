Pixel Feature Drop: Google bringt viele neue Features auf Pixel-Smartphones – das sind die Neuerungen (Video)

Google bereitet allen Pixel-Nutzern einen schönen Abend, denn neben dem Android-Sicherheitsupdate hat man auch das neue Pixel Feature Drop veröffentlicht und bringt eine ganze Reihe neuer Funktionen auf die Pixel-Smartphones. Das mittlerweile zwölfte Pixel Feature Drop hat viele Verbesserungen im Gepäck, die im Laufe der nächsten Tage auf allen noch unterstützten Smartphones ankommen sollten. Wir stellen sie euch vor.



Das Pixel Feature Drop feiert das dreijährige Bestehen und hat auch bei der zwölften Ausgabe des Feature-Pakets wieder sehr viele Verbesserungen im Gepäck. Auch diesmal gibt es einen ganzen Schwung an Neuerungen rund um die Pixel-Smartphones, die an verschiedenen Stellen sichtbar werden. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht der neuen Features für alle Pixel-Smartphones der vierten (4a und 4a 5G) bis sechsten Generation.

Kostenloses Google One VPN für Pixel 7

Das zum Verkaufsstart der Pixel 7-Smartphones versprochene Gratis-VPN ist da. Schon seit einigen Tagen wird das VPN für alle Pixel 7-Nutzer freigeschaltet und spätestens in dieser Woche sollte es in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Wir haben euch bereits vorab darüber informiert und alle Informationen in diesem Artikel zusammengefasst.

Ab Dezember 2022 können Verbraucher von Pixel 7 und Pixel 7 Pro ohne zusätzliche Kosten auf diesen Geräten über die Google One App ohne Google One-Abonnement auf VPN by Google One zugreifen. Alle anderen Vorteile der Google One-Mitgliedschaft werden separat verkauft. Aktuelle Google One Premium-Mitglieder (2 TB oder mehr) haben bereits auf mehreren Geräten Zugriff auf VPN by Google One. Dieses VPN-Angebot wirkt sich nicht auf den Preis oder die Vorteile von Google One Premium-Plänen aus.









Google Rekorder Personen-Label

Bisher war es bei Google Rekorder so, dass die Algorithmen lediglich auf die Aussagen gehört haben, diese aufnahmen und entsprechend in Textform umgewandelt haben. Gab es zwei Sprecher, war das nicht zu sehen. Aber das ändert sich, denn das Pixel Feature Drop-Update bringt die bereits im Oktober erstmals angekündigten „Speaker Labels“ mit. Mit diesen wird zwischen zwei oder mehr Personen unterschieden und deren Texte entsprechend voneinander getrennt.

Markiert werden die Personen als „Speaker 1“, „Speaker 2“ und so weiter, im Anschluss lassen sich aber auch Namen festlegen. Haben die Algorithmen den Übergang verpasst, lässt sich dieser nachträglich anpassen. Um bei mehreren Personen eine zuverlässige Erkennung zu ermöglichen, werden Sprachprofile kurzzeitig auf dem Gerät gespeichert und wenige Minuten nach Ende der Aufnahme automatisch wieder gelöscht.

Clear Calling

Es gibt nichts Frustrierenderes, als die Person am anderen Ende Ihres Telefongesprächs nicht hören zu können. Mit Clear Calling verbessert das Pixel 7 oder Pixel 7 Pro jetzt die Stimme des Anrufers und reduziert dessen Hintergrundgeräusche, sodass man als Gesprächpartner auch an einem lauten Ort klar hören kann – allerdings nur Tensor G2 und somit nur auf dem Pixel 7. Alle Infos zu Clear Calling findet ihr in diesem Artikel.

Neues Sicherheitsmenü

Jetzt könnt ihr eure Sicherheits- und Datenschutzeinstellungen, Risikostufen und andere Informationen an einem Ort überprüfen und so sowohl das Telefon, die Konten und Passwörter ganz einfach schützen. Dazu gehören neue Aktionskarten, die über Sicherheitsrisiken informieren und einfache Schritte zur Verbesserung von Privatsphäre und Sicherheit geben.

Fitbit Schlafprofile auf der Pixel Watch

Die Fitbit-Schlafprofile lassen sich jetzt auch auf der Pixel Watch in vollem Umfang nutzen. Dabei handelt es sich um eine recht umfangreiche Auswertung des Schlafprofils, das von der Smartwatch aufgezeichnet werden kann. Wir haben euch schon vor einigen Wochen die einzelnen Fitbit-Schlafprofile vorgestellt, die mit Tiernamen versehen sind und unterschiedliche Merkmale aufweisen.









Neue Wear OS Tiles

Weil Smartwatches immer häufiger dazu verwedet werden, Dinge zu erledigen, machen es Wear OS-Kacheln einfacher, wichtige Informationen auf einen Blick zu sehen. So könnt ihr beispielsweise die Google Maps-Kachel bereits verwenden, um von überall aus mit der Navigation nach Hause oder an den Arbeitsplatz zu beginnen. Und jetzt fügt Google neue Kacheln hinzu, damit noch mehr Dinge von der Uhr aus erledigt werden können – wie zum Beispiel mit Ihren Lieblingskontakten in Kontakt treten und die Zeiten für Sonnenauf- und -untergang anzeigen, um den Tag zu planen.

Neue Google Notizen-Darstellung

Nutzer der Notizen-App Google Keep dürfen sich nicht nur über eine neue Tablet-Oberfläche freuen, sondern jetzt auch auf ein neue Smartwatch-Oberfläche. Die Darstellung ist nun weitestgehend an die Webversion und Smartphone-Version angepasst, inklusive Farben und Hintergrundbildern. Außerdem werden nun die Label unterstützt, um organisiert zu bleiben. Die selbst festgelegten Hintergründe, Fotos und Zeichnungen machen es einfach, zu sehen, was wichtig ist.

Adidas Running Integration

Ab sofort könnt ihr den Google Assistant verwenden, um mit der Adidas Running-App schnell in mehr als 30 Arten von Übungen einzusteigen. Sagt dazu einfach einen Befehl wie „Hey Google, starte einen Lauf mit adidas Running“, und die App wird geöffnet und beginnt, das Training zu verfolgen, wobei Geschwindigkeit, Distanz und Herzfrequenz über den integrierten Sensor der Smartwatch notiert werden.









Weitere Verbesserungen

Digitaler Autoschlüssel – eine Funktion, mit der Sie ein kompatibles Auto nur mit Ihrem Telefon verriegeln, entriegeln und starten können – kann jetzt mit Freunden und Familie geteilt werden, die Zugang zu Ihrem Fahrzeug benötigen. Du kannst deinen digitalen Autoschlüssel über Pixel und iPhone und bald auch auf ausgewählten Smartphones mit Android 12+ teilen. Mehr dazu in diesem Artikel.

Die Grammatikprüfung auf Gboard ist jetzt auf Französisch verfügbar (zusätzlich zu Spanisch und Englisch).

Live Translate kann jetzt Texte in Ihren Messaging-Apps (sowohl gesendete als auch empfangene) in fünf weitere Sprachen übersetzen: Arabisch, Persisch, Schwedisch, Vietnamesisch und Dänisch.

Auf Pixel 4a und neueren Pixel-Smartphones ist jetzt eine leistungsstärkere Suche verfügbar, damit Sie schnell finden, wonach Sie suchen – egal, ob es sich um eine App, einen Kontakt, einen Screenshot, eine Einstellung oder ein Webergebnis handelt.

Die Transkription von Sprachnachrichten in Nachrichten unterstützt jetzt Pixel 4a und neuere Pixel-Telefone.

Alle Neuerungen im Video

Das war dann auch schon wieder alles für diesen Monat. Google spricht vom „bisher größten Feature Drop“ und hat damit sicherlich nicht übertrieben – sowohl qualitativ als auch in der Anzahl der Verbesserungen. Denn natürlich müssen wir auch die zahlreichen Verbesserungen der Android 13 QPR1 mit dazu rechnen und sind damit bei über einem Dutzend Neuerungen.

