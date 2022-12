Android 13: Der Feature Drop Release ist da – Google veröffentlicht Android 13 QPR1 für Pixel-Smartphones

Das Betriebssystem Android 13 ist schon seit einigen Monaten auf dem Markt und kurz nach dem finalen Release begann bereits das nächste Beta-Programm für die Quartals-Version QPR1. Jetzt hat Google Android 13 QPR1 offiziell veröffentlicht und wird den ‚Feature Drop‘-Release in diesen Tagen für alle Pixel-Smartphones ausrollen. Es hat überraschend viele Verbesserungen im Gepäck.



Spätestens seit dem vergangen Jahr gilt die Regal, dass Google nicht nur eine Android-Version pro Jahr veröffentlicht, sondern mit dem QPR-Konzept gleich drei oder vier Versionen ausliefert. Auf Android 13 folgt somit nach einer dreimonatigen Beta-Phase die Version Android 13 QPR1, das in den Vorab-Versionen schon eine Reihe von Verbesserungen gezeigt hat, die nun für alle aktiv unterstützen Pixel-Smartphones ausgerollt werden.

Wir haben euch erst kürzlich alle Neuerungen in Android 13 QPR1 gezeigt und werden in den nächsten Tagen bei Bedarf auf weitere Neuerungen eingehen, die vielleicht noch versteckt und jetzt entdeckt wurden. In Googles offiziellem Changelog sind knapp 80 Verbesserungen (!) aufgelistet, in Form von funktionellen Updates, Sicherheitsupdates und Bugfixes. Ihr findet diese unten eingebunden.

Android 13 QPR1 wird auf alle Pixel-Smartphones ab Pixel 4a ausgerollt und wird in diesen Tagen im Zuge des Sicherheitsupdates auf euren aktuellen Pixel-Smartphones ankommen. Das Sicherheitslevel wird auch auf alle anderen aktuell unterstützten Smartphones anderer Hersteller kommen, bei den funktionellen Verbesserungen ist das eher die Ausnahme.









Apps Behebung eines Problems, das dazu führte, dass Texteingaben in bestimmten Feldern in der Telefon-App in einer dunkleren Farbe angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich zu Wiedergabefehlern beim Durchsuchen von Videoinhalten in bestimmten Apps führte

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhinderte, dass Textnachrichten während der Geräteeinrichtung aus Cloud-Backups wiederhergestellt werden konnten

Allgemeine Verbesserungen der Hintergrundleistung in bestimmten Google-Apps Audio Allgemeine Verbesserungen für die USB-Audiounterstützung für verschiedene Kabel oder Zubehör *[1]

Allgemeine Verbesserungen zur Unterstützung verschiedener Audio-Codecs mit bestimmten Geräten oder Zubehör *[4] Batterie & Aufladen Die Akkunutzung in den Einstellungen zeigt Informationen seit dem letzten vollständigen Aufladen an (bis zu 7 Tage)

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass sich das Gerät ausschaltete, während Battery Share aktiv war *[4]

Behebung eines Problems, das gelegentlich zu einem höheren Akkuverbrauch während der Medienwiedergabe mit bestimmten Apps führte *[2]

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass adaptives Laden unter bestimmten Bedingungen funktioniert *[2]

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass das kabellose Laden mit bestimmtem Zubehör funktioniert *[2]

Allgemeine Verbesserungen für das Aufladen, die Akkunutzung oder die Wärmeleistung unter bestimmten Bedingungen *[1] Biometrie Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Audio übersprang, wenn es über bestimmte Bluetooth-Geräte oder Zubehör abgespielt wurde *[2]

Behebung eines Problems, das gelegentlich verzögert wird, wenn das Fingerabdrucksymbol auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird *[1]

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass der Fingerabdrucksensor Berührungen erkennt, während das Always-On-Display aktiv ist *[3]

Behebung eines Problems, bei dem die Fingerabdruckregistrierung unter bestimmten Bedingungen gelegentlich visuelle Störungen anzeigen kann *[1]

Verbesserungen für den unter bestimmten Bedingungen angezeigten Hilfstext für die Gesichtsentsperrung des Sperrbildschirms *[2] Bluetooth Behebung eines Problems, bei dem die Musikwiedergabe ohne hörbaren Ton fortgesetzt wurde, nachdem ein Anruf beendet wurde, während bestimmtes Bluetooth-Zubehör verwendet wurde *[2]

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Audio übersprang, wenn es über bestimmte Bluetooth-Geräte oder Zubehör abgespielt wurde *[2]

Behebung eines Problems, das gelegentlich unter bestimmten Bedingungen die Audioumschaltung zwischen verbundenen Bluetooth-Geräten verhinderte

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhinderte, dass Bluetooth Low Energy-Geräte während der Kopplung einen Gerätenamen anzeigen

Behebung eines Problems, das gelegentlich die Verbindung zu Autoradios mit älteren Bluetooth-Versionen verhindert

Behebung eines Problems, das gelegentlich die Erkennung bestimmter Bluetooth-Geräte oder -Zubehörteile verhindert

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass zuvor gekoppelte Bluetooth-Geräte erneut verbunden werden

Allgemeine Verbesserungen für Bluetooth-Stabilität und -Leistung unter bestimmten Bedingungen Kamera Behebung eines Problems, das gelegentlich zum Absturz der Kamera-App beim Vergrößern oder Wechseln des Modus führte *[2]

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass in der Suchervorschau ein leerer Bildschirm angezeigt wurde *[2]

Behebung eines Problems, bei dem Videos, die beim Wechseln zwischen den Kameramodi aufgenommen wurden, gelegentlich Lücken in der Wiedergabe aufweisen *[2]

Allgemeine Verbesserungen der Kamerastabilität und -leistung unter bestimmten Bedingungen Display & Grafiken Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass der Bildschirm beim Aufwachen aus dem Always-On-Display flackerte

Behebung eines Problems, das gelegentlich zu visuellen Artefakten oder Störungen bei der Verwendung bestimmter Apps oder Spiele führte *[3] Rahmen Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Benachrichtigungen in einem anderen Farbschema als das System angezeigt wurden

Behebung eines Problems, bei dem gelegentlich das falsche Zeichen nach einer neuen Zeile in bestimmten Apps oder UI-Elementen angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Benachrichtigungen der Work Profile-App angezeigt wurden, selbst wenn das Work Profile angehalten wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhinderte, dass bestimmte Apps ins Querformat gedreht wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhinderte, dass die Tastatur geschlossen wurde, während bestimmte Apps verwendet wurden Sensoren Behebung eines Problems, das gelegentlich verhinderte, dass „Zum Aufwachen tippen“ oder „Zum Aufwachen heben“ unter bestimmten Bedingungen funktionierte *[1]

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass die adaptive Helligkeit unter bestimmten Bedingungen aktiviert wird

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass Quick Tap unter bestimmten Bedingungen App- oder Systemverknüpfungen auslöst

Fix zur Verbesserung der adaptiven Helligkeitsübergänge während Telefonanrufen unter bestimmten Bedingungen *[1]

Allgemeine Verbesserungen für die Leistung des Näherungssensors unter bestimmten Lichtverhältnissen *[1] System Allgemeine Verbesserungen für Systemstabilität und Leistung unter bestimmten Bedingungen

Allgemeine Verbesserungen zur Optimierung der thermischen Leistung des Geräts unter bestimmten Bedingungen oder Anwendungsfällen *[1] Telefonie Behebung eines Problems, das unter bestimmten Bedingungen zu einer verringerten Netzwerk- oder Anrufstabilität führte *[2]

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass Netzwerk-SIM-Karten unter bestimmten Bedingungen aktiviert werden *[3]

Allgemeine Verbesserungen für die Stabilität und Leistung der Netzwerkverbindung unter bestimmten Bedingungen

Allgemeine Verbesserungen für die Netzwerkkonnektivität nach dem Ausschalten des Flugmodus

Allgemeine Verbesserungen für den Wechsel zwischen 3G und 4G in bestimmten Netzbetreibern

Allgemeine Verbesserungen für die Stabilität und Leistung von VPN-Verbindungen in Mobilfunknetzen unter bestimmten Bedingungen

Allgemeine Verbesserungen für die Stabilität und Leistung von WLAN-Anrufen für bestimmte Anbieter oder Netzwerke

Verbesserung der Dual-SIM-Netzwerkkonnektivität unter bestimmten Bedingungen *[3]

Verbesserung der RCS-Messaging-Stabilität unter bestimmten Bedingungen *[2] Berühren Allgemeine Verbesserungen für Berührungsreaktion und Leistung unter bestimmten Bedingungen *[1] Benutzeroberfläche Ändern Sie das Verhalten der Suchleiste auf dem Startbildschirm, um die Google App zu öffnen, wenn Sie auf das G-Logo tippen

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass die Schaltfläche „Arbeitliche Apps pausieren“ über der App-Schublade oder an der falschen Position angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass bestimmte Einstellungsschalter deaktiviert oder in den falschen Zustand versetzt wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass sich das Farbdesign des Geräts unerwartet änderte

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass App-Symbole auf dem Startbildschirm doppelt angezeigt wurden, nachdem die Rastergröße angepasst wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Startbildschirm-Widgets oder -Symbole unter bestimmten Bedingungen klein oder verkleinert angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Media Player-Steuerelemente im Benachrichtigungsschatten unsichtbar oder ausgeblendet wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass ein Benachrichtigungsüberlaufpunkt App-Symbole auf dem Sperrbildschirm überlagerte

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Benachrichtigungen verschwanden oder im Benachrichtigungsschatten unsichtbar erschienen

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Screenshot-Aufnahmen unter bestimmten Bedingungen fehlschlugen

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass sich vorgeschlagene Apps in der Suche überschnitten oder über Ergebnissen angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass Text bei verschiedenen Schriftgrößen falsch abgeschnitten oder abgeschnitten angezeigt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass die Benutzeroberfläche nach dem Anpassen der Bildschirmauflösung zurückgesetzt wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich dazu führte, dass das Hintergrundbild unter bestimmten Bedingungen schwarz oder leer erschien

Behebung eines Problems, bei dem gelegentlich die Touch-Interaktion während des Übergangs zum Sperrbildschirm aktiviert wurde, nachdem der Bildschirm ausgeschaltet wurde

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhinderte, dass Media Player-Albumcover aktualisiert wurden, wenn sich Inhalte änderten

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhinderte, dass Media Player-Steuerelemente auf dem Sperrbildschirm angezeigt wurden

Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass der Bildschirm nach dem Start bestimmter Apps leer oder eingefroren erscheint

Behebung eines Problems, bei dem eingehende Benachrichtigungen gelegentlich über anderen in der Benachrichtigungsleiste angezeigt wurden

Fix zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit des Start- und Sperrbildschirm-Widgets „Auf einen Blick“ für bestimmte Bedingungen oder Anwendungsfälle

Fix zur Verbesserung der Abstände für bestimmte Modalitäten der Benutzeroberfläche in der Geräteeinrichtung und in den Einstellungen

Allgemeine Leistungsverbesserungen bei bestimmten UI-Übergängen und -Animationen WLAN Behebung eines Problems, das gelegentlich verhindert, dass sich Hotspots unter bestimmten Bedingungen einschalten *[1]

Allgemeine Verbesserungen für die Stabilität der WLAN-Netzwerkverbindung & Leistung unter bestimmten Bedingungen *[1] Geräteanwendbarkeit Fixes sind für alle unterstützten Pixel-Geräte verfügbar, sofern unten nicht anders angegeben. *[1] Enthalten auf Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro

*[2] In Pixel 7, Pixel 7 Pro enthalten

*[3] In Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a enthalten

*[4] In Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro enthalten

