Android 13: Google will Anrufqualität verbessern – neue ‚Clear Calling‘-Funktion filtert Hintergrundgeräusche

Die vor wenigen Tagen veröffentlichte erste Android 13 QPR Beta erweist sich als sehr redselig und zeigt viele Details zu kommenden Funktionen für die Pixel-Smartphones. Jetzt wurde ein Feature entdeckt, dass die Grundfunktion eines Smartphones verbessern soll und sich dabei wohl an den eigenen Messengern orientiert. Clear Calling soll Hintergrundgeräusche beim Telefonieren herausfiltern.



Die Telefonie ist die absolute Grundfunktion eines Smartphones und hat sich aus nachvollziehbaren Gründen kaum verändert, aber dennoch sieht Google wohl Potenzial, die Gespräche zu verbessern. Eine neue Funktion in Android 13 soll es ermöglichen, Hintergrundgeräusche automatisch zu erkennen und intelligent herauszufiltern. Diese im Englischen als „Clear Calling“ bezeichnete Funktion zeigt sich auf einem Screenshot, der aus der Android 13 QPR1 Beta stammt und im folgenden Tweet zu sehen ist.

Das Feature lässt sich aktivieren und bietet keine weiteren Einstellungsmöglichkeiten. Interessant sind die zusätzlichen Informationen, denn die Funktion soll wohl nur „in den meisten Mobilfunknetzen“ funktionieren – also nicht mit allen. Außerdem funktioniert es nicht bei WLAN-Telefonaten, was aufgrund des völlig anderen Datenkanals nachvollziehbar ist. Die Einschränkung nach Mobilfunknetzwerk könnte wohl an der Qualität liegen. Denn je schlechter die Anrufqualität, desto schwerer lassen sich Hintergrundgeräusche erkennen und herausfiltern.

Außerdem gibt man an, dass keine Daten an Google gesendet werden. Was nicht erwähnt wird: Gilt der Filter nur für das eigene Gerät oder werden auch Hintergrundgeräusche des Gesprächspartners herausgefiltert?

