Android: Pixel-Smartphones informieren über die Akku-Gesundheit – Pixel Feature Drop bringt neue Funktion

Die erste Android 13 QPR Beta enthält viele Details zu den kommenden Geräten, zeigt durch Teardowns und Manipulationen unter der Haube aber auch kommende Neuerungen. Jetzt wurde ein neuer Bereich in der Akku-Sektion der Einstellungen entdeckt, der ein sehr wichtiges Detail abrufen lässt: Die Akku-Gesundheit. Ihr könnt erfahren, ob es Zeit für einen Akkuwechsel wird.



Ich würde behaupten, dass nur wenige Menschen früher den Akku ihres Smartphones gegen einen neuen getauscht haben und in Zeiten der fest verbauten Akkus sind es wohl noch weniger. Dabei könnte ein solches Upgrade vielen Geräten neuen Wumms geben, denn die Batterie ist ein natürliches Verschleißteil (wenn man das so nennen will) und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich das Smartphone-Leben verkürzt. Viele Hersteller bieten den Nutzern die Möglichkeit, die Akku-Gesundheit abzufragen und schon bald ist das auch bei Google der Fall.

In der Android 13 QPR1 Beta lässt sich eine neue Sektion im Akku-Bereich freischalten, die obige Oberfläche hervorbringt. Die Akku-Gesundheit wird in Prozent angegeben und wenn es nicht mehr ganz so gut aussieht, wird ein Wechsel empfohlen. Das kann sehr praktisch sein, wenn man auf Fehlersuche ist oder sich ein gebrauchtes Gerät kauft. Natürlich verdienen die Hersteller schlussendlich mit und sind daran interessiert, neue Akkus und Serviceleistungen zu verkaufen, aber dennoch ist das hoffentlich eine Information, auf die man sich verlassen kann.

Es wird erwartet, dass diese Darstellung mit dem Pixel Feature Drop im Dezember für alle Pixel-Nutzer ausgerollt wird.

