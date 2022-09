Pixel 7 & Pixel 7 Pro: In diesen Farben werden beide Smartphones erhältlich sein – Google Store verrät es

Die Pixel 7-Smartphones sind nur noch wenige Wochen von der offiziellen Präsentation und dem kurz darauf folgenden Verkaufsstart entfernt, sodass immer mehr Details bekannt werden – manchmal auch von Google selbst. Jetzt hat der Google Store verraten, in welchen Farben die beiden Smartphones Pixel 7 und Pixel 7 Pro zu haben sein werden. Insgesamt dürfen sich potenzielle Käufer zwischen vier Farben entscheiden.



Langsam lüftet sich der Schleier um die Pixel 7-Smartphones, denn die Leaker verbreiten fleißig immer neue Details und auch Google selbst ist nicht unbedingt sparsam mit Informationen, sondern hat bereits mehrfach selbst nachgelegt. Jetzt ist es wieder soweit, denn die neugestaltete Preview-Seite für das Pixel 7 bewirbt jetzt nicht nur den Tensor-SoC, sondern verrät auch schon, in welchen Farben die beiden Smartphones zu haben sein werden.

Pixel 7 Farben

Obiger Screenshot zeigt euch, in welchen Farben das Pixel 7 gekauft werden kann. Google-typisch hat man sich wieder Bezeichnungen für diese Farben einfallen lassen, die man sich in diesem Jahr recht gut merken kann. Stumpft kann man sagen, dass das Pixel 7 in Schwarz, Gelb-grün und Weiß zu haben ist. Möchte man es mit Googles Worten ausdrücken, dann habt ihr die Wahl zwischen Obsidian (ein vulkanisches Gesteinsglas), Lemongrass und Schnee.

Und jetzt blicken wir auf das Pixel 7 Pro, das lediglich eine neue Farbe mit ins Spiel bringt.









Pixel 7 Pro Farben

Das Pixel 7 Pro wird in stumpfer Ansicht in Schwarz, einem dunklen Grün sowie Weiß zu haben sein. In Googles Worten wird es in Obsidian, Hazel und Snow zu erwerben sein. Es kommt also lediglich eine Farbe dazu, denn das Pixel 7 Pro lässt sich nicht in Lemongrass kaufen, sondern in Haselnuss. Allerdings bezieht man sich nicht auf die braune Haselnuss-Frucht, sondern eher auf dessen dunkelgrüne Blätter. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die beiden Einzelfarben sehr gut verkaufen, da sie sich doch vom klassischen Schwarz oder Weiß abheben.

