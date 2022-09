Pixel 7, Pixel Watch & Pixel Buds: Google schnürt ein starkes Pixel-Paket – das Portfolio wächst zusammen

In weniger als einem Monat kommen mit den Pixel 7-Smartphones und der Pixel Watch einige neue Produkte auf den Markt, die das Pixel-Portfolio in die nächste Generation bringen soll. Schon jetzt wird deutlich, dass Google wohl ein Paket schnüren will, das nicht nur im Marketing, sondern auch beim Vertrieb zum Einsatz kommen könnte: Die Kombination aus Pixel 7, Pixel Watch und Pixel Buds.



Googles Marke ‚Pixel‘ befindet sich sehr deutlich auf Expansionskurs, denn die bisher nur für Smartphones und Kopfhörer (viel früher auch Chromebooks) verwendete Marke wird in den kommenden Monaten deutlich wachsen. Nicht nur das bestehende Portfolio wird verbreitert, sondern auch um neue Produkte ergänzt: Smartwatches, Tablets, faltbare Smartphones und möglicherweise schielt man auch in Richtung Smart Display und smarten Brillen. Was wir in den nächsten Monaten erwarten, findet ihr in diesem Artikel.

Die von Googles Marketing schon jetzt verbreiteten Bilder zeigen, dass es ein starkes Band zwischen Smartphones, Smartwatch und smarten Kopfhörern geben soll. Immer sind alle drei Produkte im Verbund abgedruckt und obige Darstellung aus dem Google Store unterstreicht das. So ist es auch zu erklären, warum die bereits im Mai vorgestellten Pixel Buds Pro-Kopfhörer auf der ‚Made by Google‘-Einladung für Oktober auftauchen. Wir dürfen erwarten, dass diese drei Produkte in Zukunft noch stärker zusammenarbeiten werden. Auch das Pixel 6a und Pixel 6 sind zu sehen, möglicherweise auch die Pixel Buds A.

Ich würde außerdem erwarten, dass Google vielleicht schon während der Vorbestellung ein starkes Paket schnürt und alle drei Produkte im Bundle anbietet. Über Paket-Kombinationen oder Preise müssen wir uns noch nicht unterhalten, aber alle drei auf einmal zu kaufen wäre natürlich in Googles Sinne und vielleicht auch im Interesse der Pixel-Fans.

