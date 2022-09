Android: Google Play Store-Rezensionen werden jetzt 24 Stunden zurückgehalten – verschafft App-Entwicklern Luft

Im Google Play Store gibt es derzeit einige Anpassungen, die nicht nur das Design oder das Logo betreffen, sondern jetzt auch eine sehr zentrale Funktion umfassen: Die von Nutzern abgegebenen Reviews werden durch die jüngste Änderung nun für 24 Stunden zurückgehalten und erst nach Ablauf dieses Zeitraums öffentlich angezeigt und in das Gesamtrating mit aufgenommen. Das soll einige Vorteile haben.



Google-Nutzer haben an mehreren Stellen die Möglichkeit, in irgendeiner Form Bewertungen und Reviews abzugeben: Bei YouTube, bei Google Maps und natürlich auch im Play Store. Gerade auf der Suche nach neuen Apps spielen Bewertungen und Rezensionen für viele Nutzer eine wichtige Rolle und dementsprechend will man an dieser Stelle nun nachrüsten. Statt wie bisher sofort zu erscheinen, werden alle Reviews jetzt etwa 24 Stunden zurückgehalten und erst anschließend freigegeben.

Dieser Zeitraum soll den Algorithmen die Zeit verschaffen, Review-Bombings oder Spam zu erkennen und solche Rezensionen gar nicht erst an die Öffentlichkeit zu lassen. Aber auch App-Entwicklern möchte man damit die Möglichkeit geben, sehr schnell auf Probleme zu reagieren, die durch Updates entstehen. App-Entwickler sehen alle Rezensionen und Bewertungen sofort und könnten somit am Problem arbeiten oder die Kommentare schon frühzeitig beantworten.

Die neuen Regeln sollten ab sofort greifen.

» Android 13: Neue Beta leakt kommende Pixel-Geräte – Pixel 7, Pixel Tablet, Pixel Tablet Pro & Pixel Notepad

» Android: Pixel-Smartphones informieren über die Akku-Gesundheit – Pixel Feature Drop bringt neue Funktion

Letzte Aktualisierung am 9.09.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!