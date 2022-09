Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Neuer Leak verrät Speichergrößen und Deutschland-Verkaufstart der beiden Smartphones

Google wird in Kürze die neuen Pixel 7-Smartphones vorstellen, die dank zahlreicher Leaks bereits recht umfangreich bekannt sind und kaum noch Geheimnisse mit auf die große Bühne nehmen können – und jetzt fällt ein weiteres Detail. Händler-Listings haben jetzt verraten, in welchen Speicherkonfigurationen Pixel 7 und Pixel 7 Pro erhältlich sein werden. Außerdem haben wir jetzt wohl einen konkreten Termin für den deutschen Verkaufsstart.



Die Pixel 7-Smartphones stehen vor der Tür und Google selbst hat in den letzten Tagen wieder einige Details zu den Geräten verraten. Gestern haben wir über die verfügbaren Farben berichtet, doch diese werden nicht die einzige Option sein, aus der potenzielle Käufer wählen müssen. Denn beide Smartphones sollen in zwei Speichervarianten verfügbar sein, wobei sich die Konfiguration bei den Geräten nicht unterscheidet.

128 GB oder 256 GB Speicher

Sowohl das Pixel 7 als auch das Pixel 7 Pro sollen mit 128 GB Speicher oder 256 GB Speicher angeboten werden. In der Kombination mit den Farben ergibt das schon zwölf zur Wahl stehende Geräteversionen. Ob diese beiden Konfigurationen ausreichen oder es für das Pro-Modell nicht doch eher 512 GB hätten sein dürfen, müssen schlussendlich die Käufer entscheiden. Eine Möglichkeit zur Erweiterung per Speicherkarte wird wie üblich nicht gegeben sein. Denn natürlich würde Google die Daten der Nutzer gerne in der (verstärkt kostenpflichtigen) eigenen Cloud sehen.

Verkaufsstart am 20. Oktober?

Bisher gingen wir davon aus, dass die Smartphones eine Woche nach der Präsentation in den Handel kommen – das wäre der 13. Oktober. Laut Händlerinfos soll es aber wohl der 20. Oktober sein und sich der Vorbesteller-Zeitraum somit verdoppeln. Vollends vertrauen würde ich auf das Datum aber noch nicht.

