Android TV, Google TV & Chromecast: Neue Hardware, Material You-Design, weitreichende Updates und mehr

Im Winter ist Drinnen-Zeit und viele Menschen dürften häufiger und länger fernsehen, dementsprechend legt Google zu dieser Jahreszeit verstärkt bei den eigenen TV-Plattformen nach. In den letzten Tagen gab es einige Neuerungen rund um Android TV, die Plattform Google TV und auch für den Google Chromecast. Darunter neue Versionen, aktualisierte Oberflächen und neue Hardware.



Android TV 13

Google hat das neue Betriebssystem Android TV 13 veröffentlicht, das einige wenige Verbesserungen im Gepäck hat. Darunter die Möglichkeit, die Auflösung und Bildwiederholfrequenz anzupassen oder die Steuerung per HDMI zu verbessern. Weil Android TV mittlerweile nur noch ein Unterbau ist, sind die Neuerungen für die meisten Endnutzer eher nicht interessant oder sichtbar. Bis Android TV 13 auf den ersten Geräten ankommt, wird es noch Monate dauern.

Android TV, neue ADT-Generation kommt

Für Entwickler bietet Google seit vielen Jahren die ADT-Box, die bereits in drei Generationen auf dem Markt war und weitestgehend einem finalen Gerät für den Medienkonsum entspricht – inklusive der Google-Fernbedienung. Vor einiger Zeit wurde die dritte Generation eingestellt und jetzt gibt es Hinweise auf ADT-4, das sich erneut an Entwickler richtet. Die neue Box legt technisch deutlich nach und lässt sich kaum mit dem Vorgänger vergleichen. Alle Infos findet ihr in den verlinkten Artikeln.

Neue Material You-Oberfläche für Google TV

Die Android-App von Google TV erhält das Material You-Design, das einige Veränderungen bringt. Darunter eine stärker hervorgehobene Suchleiste, eine vergrößerte Navigation, auf Tablets eine verschobene Navigation, abgerundete Ecken und einiges mehr. Auf obigem Screenshot findet ihr eine Vorschau und alle Verbesserungen im Einzelnen haben wir euch im folgenden Artikel aufgelistet.

Weitreichendes Chromecast-Update

In den letzten Tagen gab es ein weitreichendes Update für fast alle Google Chromecast-Generationen. Selbst die erste Generation des Sticks, die seit über drei Jahren kein Update mehr erhalten hat, wurde bedacht. Dabei gibt es ausnahmslos Updates, die keinen Changelog haben, keine sichtbaren Verbesserungen haben und mutmaßlich nur eine oder mehrere Sicherheitslücken stopfen.

