Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Schicke und starke Schutzhüllen für die Google-Smartphones – zertifiziert und günstig

Googles Pixel 7-Smartphones sind seit einiger Zeit am Markt, dürften schon so manchen Nutzer begeistert haben und vielleicht auch unter dem einen oder anderen Weihnachtsbaum liegen. Damit das Pixel 7 oder Pixel 7 Pro noch lange Zeit so aussieht wie am ersten Tag und sicher sowie komfortabel nutzbar ist, solltet ihr eine passende Schutzhülle in Erwägung ziehen. Die von Google zertifizierten günstigen Schutzhüllen von Spigen gehören zu den besten am Markt und bieten Vorteile und Designs, die Google nicht bieten kann. Rund um Weihnachten sind sie zudem reduziert zu bekommen.



Während Schutzhüllen früher mehr Deko als funktionell waren, hat sich das längst geändert. Heute hat fast jeder Smartphone-Nutzer eine Schutzhülle, die das teure Gerät vor Stößen schützt, griffiger macht und gleichzeitig optisch etwas aufwerten kann. Google bietet zu den Pixel 7-Smartphones eigene Schutzhüllen an, für die es in diesem Jahr allerdings kaum gute Argumente gibt. Sie basieren auf den qualitativ schlechten Pixel 6-Schutzhüllen, bieten keinen Mehrwert und sind teurer.

Auf der anderen Seite stehen die Schutzhüllen des populären Herstellers Spigen, der in diesem Jahr das Label Made for Google erhalten hat und damit offiziell zertifiziert ist. Die Schutzhüllen stehen den Originalen damit in nichts nach – ganz im Gegenteil. Sie stehen für beide Geräte in jeweils sechs verschiedenen Varianten zur Verfügung, die je nach Modell unterschiedlichen Schutz oder Funktionen bieten. Vom integrierten Standfuß bis hin zu einem versteckten Fach für die Kreditkarte oder (sehr wenig) Bargeld ist einiges dabei.

Wer nur eine einfache und dezente Schutzhülle möchte, greift sicherlich zur transparenten Variante, die sich auch bei Google im vergangenen Jahr als sehr populär erwiesen hat. Doch während Googles Hüllen schon nach einigen Monaten so aussehen, als hätten sie Jahrzehnte in der Sonne hinter sich, ist das Spigen völlig anders. Die Qualität der Hüllen passt auch nach mehreren Jahren und bis auf ganz wenige Ausnahmen werdet ihr nur Fluten von Nutzern finden, die die Schutzhüllen loben und zufrieden sind.

Spigen Schutzhüllen-Review

Wer sich noch unsicher ist, dem empfehle ich die kurzen und wirklich knackig geschriebenen Reviews von 9to5. Ihr findet die Reviews auf dieser Seite oder in deutscher Sprache auf dieser Seite. Man geht sehr schnell auf Funktionen, Vorteile und Nachteile ein. Letztes ist in den meisten Fällen, dass Versionen wie etwa die Variante mit der Klappe etwas anfällig auf Fingerabdrücke sind. Schaut es euch einfach einmal an, wenn ihr noch eine Entscheidungshilfe benötigt.

Man kann eigentlich nur hoffen, dass Google die Hüllen von Spigen nicht nur zertifiziert, sondern in Zukunft noch enger mit Unternehmen zusammenarbeitet und vielleicht die eigenen Hüllen vom Unternehmen produzieren lässt.

Zu Weihnachten sind die ohnehin schon günstigen Schutzhüllen bei Amazon noch einmal zusätzlich reduziert. Wer da nicht zuschlägt, wird hoffentlich schon eine haben 🙂

Pixel 7-Schutzhüllen



Pixel 7 Pro-Schutzhüllen



