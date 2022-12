Pixel Update: Das größte Pixel Feature Drop, Leaks zum Pixel Fold, Pixel Glass, neue Funktionen und vieles mehr

Eine weitere starke Pixel-Woche geht zu Ende, die uns in den vergangenen Tagen mehrere größere Updates beschert hat und auch neue Informationen zu kommenden Produkten wie dem Foldable, dem Pixel 7a und auch Pixel Glass brachte. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück, die auch für Google immer weiter an Bedeutung gewinnen und deren Portfolio in den kommenden Monaten weiter wachsen wird.



Die aktuelle Woche dürfte von vielen Pixel-Nutzern heiß erwartet worden sein, denn es stand das Pixel Feature Drop vor der Tür, ein funktionelles Pixel-Update, der Release von Android 13 QPR1 sowie für Pixel 7-Nutzer noch die Öffnung des Google One VPN. Aber es gab auch neue Leaks und Infos zu kommenden und aktuellen Produkten. Schaut kurz drüber, ob ihr etwas Wichtiges verpasst habt. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Neue Google-Smartphones kommen

Mit dem Pixel 7a und dem Pixel Fold / Pixel Notepad stehen mindestens zwei neue Google-Smartphones vor der Tür, die sich in diesen Tagen immer wieder in Leaks zeigen – sowohl in Form von geleakten Renderbildern als auch mit ersten Spezifikationen. Insbesondere beim Foldable ist es sehr interessant, wie Google die Proportionen gewählt hat, auf welchen Klapp-Mechanismus man setzt und wo sich die Displays sowie Komponenten befinden. Das Pixel 7a hingegen kann natürlich nur wenige Überraschungen bereithalten.

Wir haben euch alle Infos zu den beiden kommenden Pixel-Smartphones zusammengefasst und werden euch natürlich auch in den nächsten Wochen auf dem Laufenden halten, was sich rund um die Geräte tut.

Bald fünf Jahre Android-Updates für Pixel

Die EU-Kommission dürfte es tatsächlich durchboxen, dass alle Smartphones und Tablets, die im EU-Raum verkauft werden, fünf Jahre lang mit Updates versorgt werden müssen. Diese Regelung soll schon bald gelten, sodass sich auch Google auf mehreren Ebenen damit beschäftigen muss. Man muss Android entsprechend vorbereiten, die Komponentenhersteller müssen mitspielen und natürlich muss auch Google die Pixel-Smartphones ab Gültigkeit fünf Jahre lang mit Updates versorgen.

Das größte Pixel Feature Drop

Am Montag hat Google das zwölfte Pixel Feature Drop veröffentlicht, das man als „größtes Feature Drop aller Zeiten“ bezeichnet und tatsächlich mit vielen neuen Features vollgepackt hat. Dazu gehört der Zugang zum Google One VPN für alle Pixel 7-Nutzer, das neue Clear Calling für glasklare Anrufe, Updates für den Google Rekorder und die Google Kamera und einiges mehr. Was alles dabei ist, haben wir euch ausführlich im Artikel beschrieben. Dort findet ihr auch ein Video, in dem Google alle Neuerungen offiziell vorstellt.

Pixel-Update mit vielen Verbesserungen

Nicht nur das Pixel Feature Drop mit neuen Funktionen wurde ausgerollt, sondern auch ein separates Pixel-Update mit funktionalen Verbesserungen. Man hat in diesem Monat mehr als 70 Verbesserungen in das Update gepackt, die hauptsächlich aus behobenen Problemen und sonstigen Bugfixes bestehen. Streng genommen natürlich ebenfalls eine Verbesserung, über die sich die Nutzer freuen. Funktionell ist das Pixel Feature Drop aber spannender.

Pixel Notepad bei Geekbench

Das Pixel Notepad ist in dieser Woche nicht nur visuell aufgetaucht, sondern ist wohl intern auch schon im ersten Testlauf. Denn jetzt ist das faltbare Smartphone erstmals bei Geekbench aufgetaucht und verrät somit nicht nur die Existenz des Geräts, sondern auch einige wenige technische Daten. Es bestätigt sich, dass der Tensor G2 zum Einsatz kommt, der die zweite Generation des Google-eigenen SoCs bildet.

Exklusive Android 13 Beta für Pixel-Smartphones

Nicht nur das Pixel Feature Drop und das funktionelle Update war am Montag mit dabei, sondern auch rund um die Android 13 QPR Beta gab es Neuerungen. Denn man hat die Android 13 QPR1 für die Pixel-Smartphones veröffentlicht und die darin bereits bekannten Neuerungen ausgerollt. Gleichzeitig gibt es eine Ankündigung für eine neue Android 13 QPR2 Beta, die schon in der nächsten Woche veröffentlicht wird. Möchtet ihr diese nicht erhalten, müsst ihr noch schnell aktiv werden und das Beta-Programm wieder verlassen. Alle Infos dazu findet ihr in den folgenden Artikeln.

Neuer Flugmodus für Pixel-Smartphones

Die Pixel-Smartphones erhalten einen verbesserten Flugmodus, der zuerst auf die Google-Geräte kommt und später wohl auch für alle anderen Smartphones freigeschaltet wird. Dabei beachtet der Modus die zuletzt vom Nutzer eingestellten Funktionen und stellt diese wieder her. Nutzt ihr euer WLAN im Flugmodus, dann bleibt es bei der nächsten Aktivierung des Flugmodus aktiv und wird nicht getrennt. Ähnlich funktioniert das schon seit längerer Zeit mit Bluetooth.

Pixel Watch Feature Drop

Das Pixel Feature Drop kam nicht nur auf den Smartphones an, sondern auch auf der Pixel Watch. Erstmals durften sich Pixel Watch-Nutzer über ein Pixel Feature Drop freuen, das unter anderem neue Tiles im Gepäck hat, eine verbesserte Google Keep-App mitbringt und eine Integration von Adidas Running ausliefert. Die Updates wurden zum Teil schon ausgeliefert und sollten spätestens im Laufe der nächsten Woche bei allen Nutzern ankommen.

Neuer Makro-Modus für Pixel 7 Pro-Kamera

Pixel 7 Pro-Nutzer dürfen sich über einen neuen Makro-Modus freuen, der im Zuge des jüngsten Google Kamera-Updates ausgeliefert wird. Dabei handelt es sich um verbesserte Einstellungsmöglichkeiten für die Nutzung der Sensoren bei der Makro-Fotografie. Ihr habt die Wahl zwischen Automatik, An und Aus, statt wie bisher nur Aus und Automatik. Außerdem kommt das Update mit der jüngsten Version der Kamera-App bei allen Pixel-Nutzern an und ist nicht mehr Pixel 7-Exklusiv.

Neue Pixel Fold Leaks

Das Pixel Fold / Pixel Notepad hat sich noch ein weiteres Mal auf Renderbildern gezeigt. Diesmal sind die Bilder überraschend anders, denn plötzlich sehen wir andere Proportionen des Geräts, das nun etwas pummliger als auf den ersten Leaks wirkt. Daher sieht es auf den ersten Blick etwas merkwürdig aus, aber tatsächlich zeigen sich dabei wohl die zutreffenden Abmessungen, denn auch die Maße wurden vom Leaker veröffentlicht. Schaut es euch einmal an, um einen ersten Eindruck vom neuen Smartphone zu erhalten.

Pixel Glass (Google Glass) vor Comeback

Die smarte AR-Brille Google Glass wird in Form von Pixel Glass zurückkehren und wohl auch neue Konzepte im Gepäck haben. Google hat das schon vor längerer Zeit mit einem Teaser angekündigt und mittlerweile festigen sich die Informationen. Es gibt erste Infos zur Hardware, die Entwicklung hinter den Kulissen geht weiter, es wurde eine neue Companion-App veröffentlicht und die Weichen für einen Release im Frühjahr oder Spätsommer 2023 gestellt. Wir fassen zusammen, wie es aktuell um die kommende Datenbrille steht.

