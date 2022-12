Android: Neuer Flugmodus wird auf Pixel-Smartphones ausgerollt; speichert letzten Wifi- und Bluetooth-Zustand

Jedes Smartphone verfügt über einen Flugmodus, der nicht nur in der namensgebenden Umgebung verwendet wird und den Zweck erfüllen soll, die Verbindungen zu trennen. Heute sieht das allerdings ein bisschen anders aus, sodass auch Google jetzt ein Update für die Pixel-Smartphones ausrollt, das den Flugmodus verändert. Dieser merkt sich jetzt die letzte Nutzung und kann sowohl Wifi als auch Bluetooth aktiviert lassen.



Im Flugzeug müssen elektronische Geräte ausgeschaltet werden. Diese Regel gilt seit Jahrzehnten, wurde in der Vergangenheit aber immer weiter aufgeweicht und könnte schon bald vollständig fallen. Dennoch wird der Flugmodus am Smartphone wohl Bestand haben, denn in den meisten Fällen dürfte es wohl außerhalb des Flugzeugs verwendet werden, um alle Verbindungen zu trennen. Doch das ist gar nicht mehr in vollem Umfang gewünscht, sodass schon im vergangenen Jahr Bluetooth standardmäßig davon ausgenommen wurde.

Das jüngste Pixel-Update sorgt nun dafür, dass der Flugmodus ein Gedächtnis erhält. Bei der ersten Nutzung werden alle Verbindungen getrennt, inklusive Wifi. Schaltet man dies während des aktiven Flugmodus wieder ein, wird es sich das Gerät merken. Bei der nächsten Aktivierung des Flugmodus bleibt Wifi dann unangerührt. Es wird also stets die letzte Einstellung wiederhergestellt. Diese Neuerung wird in diesen Tagen für alle Pixel-Smartphones ausgerollt, soll grundsätzlich aber ein Teil von Android sein und somit auch auf vielen anderen Smartphones ankommen.

Laut dem Support-Center funktionieren einige Anpassungen der Drahtlosverbindungen nur ab Android 11. Schaut einfach mal herein, ob ihr das schon nutzen könnt.

