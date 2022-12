Android 13: Google kündigt schon wieder eine neue Beta an – Pixel-Nutzer können Beta jetzt noch verlassen.

Gerade erst hat Google das finale Android 13 QPR1 veröffentlicht, da legt man schon mit der nächsten Ankündigung nach: Wie bereits vermutet, wird man bereits nächste Woche die erste Android 13 QPR2 Beta bringen, die erneut inoffiziell als Feature Drop-Beta bezeichnet werden kann. Zwischen diesen beiden Versionen gibt es nur eine kurze Übergangsphase, in der Pixel-Nutzer die Beta ohne Datenverlust verlassen können.



Android 13 QPR1 ist da, aber diese Feature Drop-Version wird nicht lange die neueste bleiben: Google hat angekündigt, dass es schon „nächste Woche“ mit der zweiten Android 13 QPR-Beta weitergehen wird. Dabei handelt es sich erneut um eine der Betas, die in Drei-Monats-Zyklen eine Vorschau auf das kommende Feature Drop geben. Die Betas stehen zwar nicht unbedingt im Zusammenhang mit den funktionellen Verbesserungen der Feature Drops, wurden aber auch intern zuerst so bezeichnet und zur gleichen Zeit ausgerollt.

Ihr solltet das Beta-Programm eventuell jetzt verlassen

Die Android-Entwickler recyceln das Beta-Programm immer wieder und starten kein komplett neues, schaffen aber auch immer wieder einen temporären Ausweg. Wer keine Beta mehr möchte, sollte das Programm jetzt verlassen. Bleibt ihr in der Beta, gibt es ab nächster Woche automatisch die erste Android QPR2 Beta. Das Verlassen ist nur kurzzeitig möglich, ohne dass ihr einen Factory Reset durchführen müsst. Die nächste Möglichkeit gibt es wohl erst im März 2023.

Important: If you prefer to leave the beta program and return to the public stable track of Android 13, you have a window of opportunity to unenroll without wiping your device. Please update and install the official Android 13 December update released today (TQ1A) and then opt out of the program before installing the first Android 13 QPR2 beta update releasing next week. This will ensure your device will not get wiped during opt-out.