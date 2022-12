Google Jahresrückblick: Das waren die beliebtesten Suchanfragen und Themen der Deutschen 2022

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende und es beginnt die große Zeit der Jahresrückblicke, wobei Google in den letzten Tagen schon einige Rückblicke auf die letzten zwölf Monate veröffentlicht hat – und nun folgt der wichtigste Google-Rückblick des Jahres: Es wurde das obligatorische Year in Search 2022 Online gestellt sowie eine Reihe von Listen mit den Begriffen und Suchanfragen veröffentlicht, die die Deutschen in diesem Jahr interessiert haben.



Das Jahr 2022 hat sich aus globaler Sicht leider nicht viel besser angefühlt als das Jahr zuvor und man könnte das Gefühl bekommen, dass es eher schlechter als besser wird. Das schlägt sich natürlich auch in den Suchanfragen bei Google nieder, die ein hohes Interesse an den brennenden Themen zeigen. Corona wurde durch die Affenpocken abgelöst, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Tod der Queen bis hin zu einer fragwürdigen Fußball-Weltmeisterschaft.

Das Jahr 2022 war geprägt von unerwarteten Veränderungen, Herausforderungen und Emotionen. Obwohl die Pandemie in der Google Suche immer noch präsent war, wurde sie durch andere Welt- und Sportereignisse überlagert. Beispielsweise erlebten wir in Bezug auf die Ukraine eine enorme Welle der Solidarität und Hilfsbereitschaft der Menschen untereinander. Auch die Begeisterung für das Thema Sportereignisse verzeichnete einen Rekord-Zuwachs: Die diesjährige Frauen-Fußball-Europameisterschaft war die meistgesuchte in der weltweiten Google-Geschichte. Bevor wir in das neue Jahr gehen, führen wir unsere Tradition fort und möchten mit euch auf das Jahr zurückblicken. Von den „trending“ Persönlichkeiten, über Schlagzeilen, bis hin zu spannenden Serien-Highlights – in unserem Google Jahresrückblick 2022 präsentieren wir euch, welche Suchbegriffe und Fragen den stärksten Anstieg im Suchinteresse unter Nutzer:innen in Deutschland verzeichnet haben.

Hier findet ihr die wichtigsten Toplisten in der Übersicht:









Top10

Schlagzeilen

Politiker

Abschiede









Persönlichkeiten

Serien

Memes









Warum?

Was?

Wer?

» Google Jahresrückblick 2022

[Google-Blog]